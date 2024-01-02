كوب من البقول يخفف آثار الوزن الزائد

الوكيل الإخباري - أجرى باحثون في جامعة تكساس تجربة استمرت 16 أسبوعاً، لقياس تأثير التدخل الغذائي على ميكروبات الأمعاء لدى من يعانون من السمنة ولديهم مخاطر الإصابة بأورام القولون والمستقيم.



وأظهرت النتائج أن إضافة كوب من البقول معظم أيام الأسبوع، يؤدي إلى تغيرات في بكتيريا الأمعاء، وفي الاستجابة الالتهابية المعوية، بما يوفر وقاية من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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وبحسب "مديكال إكسبريس"، رصد الباحثون هذه التغيرات بداية من الأسبوع الـ 8 من التجربة التي شارك فيها 55 شخصاً لديهم بدانة مفرطة، ومخاطر إصابة بسرطان الأمعاء.



وقالت النتائج: إن الذين لا يستطيعون تبني تغيرات غذائية كبيرة لتعديل مخاطر السمنة، يمكنهم تبني استراتيجية إضافة كوب يومي من البقول إلى طعامهم طوال الأسبوع أو خلال معظم أيامه.



وفسر الباحثون التغيرات التي تحدث للأمعاء بدور البكتيريا الصديقة التي تحتوي عليها البقول، وخاصة الفاصوليا البيضاء واللوبيا.

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