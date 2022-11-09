كيف تستخدم العلاج بالبرد للحصول على أكبر فائدة

الوكيل الإخباري-بدأ اتجاه العلاج بالبرد، بالانتشار بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، ويتوقع الخبراء أن يزداد انتشار هذا الاتجاه في السنوات القادمة بشكل أكبر.



يتضمن العلاج بالبرد غمر الجسم كله في ظروف مشابهة لظروف القطب الشمالي الذي تصل درجة حرارته إلى 90 درجة مئوية تحت الصفر. وهناك طرق سهلة للحصول على فوائد العلاج بالبرد، والتي تشمل تقليل الالتهاب وتحسين جودة النوم، إضافة إلى فوائد أخرى.

فيما يلي بعض الطرق السريعة لتجربة العلاج بالبرد بنفسك، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني:



علاج آلام العضلات

يستخدم البرد لتقليل التورم والالتهاب منذ العصور القديمة في مصر، لذلك يمكن استخدامه لتخفيف آلام العضلات.



ما يجب تجربته:

جرب العلاج بالبرد في أسرع وقت ممكن بعد الإصابة.

ضع كيس ثلج ملفوفاً بمنشفة على المنطقة المصابة.



ما يجب تجنبه:

لا تقم أبداً بوضع مادة مجمدة على الجلد مباشرة، حيث يمكن أن تلحق الضرر بالجلد.



بعد التمرين

هذا سبب شائع لتجربة العلاج بالبرد، ولكن يجب أن تفعل ذلك بحذر.



ما يجب تجربته:

جرب حماماً بارداً بعد التمرين الشاق، وحاول أن تبدأ باستخدام مياه بدرجة حرارة من 10 إلى 15 درجة مئوية، قبل الانتقال إلى درجات حرارة أكثر برود تدريجياً.



ما يجب تجنبه:

لا تبقى مغموراً بالمياه لأكثر من خمس دقائق.



تعزيز الرفاهية

الدش البارد وحمامات الثلج والسباحة في الماء البارد مرتبطة بالرفاهية، لأنها مفيدة لتحسين الحالة المزاجية. أظهرت الدراسات أن الاستحمام بالماء البارد مرتين في اليوم يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب.







ما يجب تجربته:

جرب الاستحمام بماء بارد أو حمامات ثلجية، لكن تأكد من أن الممارسة تتم بشكل متسق ومنتظم. ثبت أن الاتساق يحسن الحالة المزاجية.

جرب السباحة في الطبيعة فهذا يعزز الحركة الجسدية والاتصال بالطبيعة.



ما يجب تجنبه:

الاستحمام بالماء البارد فقط باستمرار، لأنه يمكن أن يسبب صدمة ويؤثر على قدرتك على الاستجابة.

البرد القارس إذا لم تكن معتاداً على الاستحمام أو السباحة به.

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