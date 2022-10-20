ما مقدار البروتين اللازم لبناء العضلات؟

الوكيل الإخباري-تمارين القوة والمقاومة هي وسيلة بناء العضلات، لكن هناك جدل مستمر حول كمية البروتين اللازمة يومياً لتنمية هذه العضلات.



فبينما يعتبر الحد الأدنى المطلوب لمنع نقص العضلات هو 0.8 غرام لكل كغم من وزن الجسم لمن يمارسون نشاطاً محدوداً، تشير الأبحاث إلى أن بناء العضلات يتطلّب أكثر من ذلك.



وقد وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "سبورتس ميديسن" أن ما بين 0.5 إلى 3.5 غرام من البروتين لكل كغم من وزن الجسم يمكن أن يدعم زيادة كتلة الجسم النحيل.



ولتحقيق التأثيرات المثلى على قوة العضلات يُنصح بتناول كميات أكبر من البروتين بحوالي 1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً مقترناً بتدريب المقاومة مطلوب.



ووفقاً للدراسة، يبدو أن الكمية المثلى من البروتين لبناء العضلات تتراوح بين 1.2 و1.6 غرام لكل كغم من وزن الجسم.

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