السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

الضمان: راتب شهري لمن وقع طلاقهن او ترملن بعد وفاة المعيل

عقيلة أردوغان تفتتح أول مركز تدريب لذوي الإعاقة في تركيا

تعيين السنغالي باثيلي مبعوثا خاصا إلى ليبيا

العراق:800 طائرة لخطوط طيران دولية تمر عبر الاجواء العراقية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قباطية على حاجز جنوب جنين

الدفاع المدني للمواطنين: ابتعدوا عن مرتع العقارب والافاعي

50 % نسبة حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

الإعلان عن المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر - اسماء

تعليق قبول طلبات اللجوء في 12 منطقة ألمانية من أصل 16!

أسعار الحديد والاسمنت محليا اليوم

السبت، 03-09-2022 11:33 ص

كيف نتعرف على السكري مبكرا؟

كيف-نتعرف-على-مرض-السكري-مبكرا


الوكيل الإخباري - تشير آخر الإحصائيات، إلى أن أكثر من 500 مليون شخص من سكان الأرض يعانون من مرض السكري. وأن أقل من نصفهم يتناولون أدوية تخفض مستوى السكر في الدم، والبقية لا يعيرون أهمية لذلك.

اضافة اعلان

وتشير الدكتورة ناتاليا بالاشوفا، أخصائية الغدد الصماء، في برنامج تلفزيوني، إلى أن مرض السكري من الأمراض الخطيرة. لأنه يؤدي إلى تحول بروتينات الجسم إلى سكريات، ويضعف منظومة المناعة، وحالة القلب والأوعية الدموية، والعيون والكلى والجهاز العصبي.

 

وتضيف، هناك علامات مبكرة لمرض السكري يجب الانتباه لها واستشارة الطبيب الأخصائي عند ملاحظتها.


العلامة الأولى - جفاف الفم والشعور بالعطش باستمرار
تقول الدكتورة، "يؤدي ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، إلى أن الشخص يكثر من شرب الماء، ومع ذلك يشعر بجفاف في الفم".


العلامة الثانية- كثرة التبول
وهذه مسألة طبيعية لأن الإكثار من شرب السوائل يؤدي إلى كثرة التبول.


العلامة الثالثة - ظهور حساك أسود
الحساك الأسود، (الشواك الأسود)، هو تغير متميز في الجلد، "متأصل في مقاومة الأنسولين الخلقية. أي انخفاض حساسية المستقبلات للأنسولين وراثيا". ويظهر الحساك الأسود، على شكل بقع بنية غير داكنة في مناطق محددة من الجلد.


العلامة الرابعة - الضعف وانخفاض الأداء
الغلوكوز، هو "وقود" للجسم. وفي حالة الإصابة بمرض السكري، يصل إلى الخلايا بصعوبة. وبالتالي ينخفض مستوى الأداء.


العلامة الخامسة - ضعف الرؤية
إذا لم تشخص الإصابة بمرض السكري مبكرا وفي الوقت المناسب، فإنه يؤدي إلى تدهور حالة الأوعية الدموية في قاع العين، ويضعف الإدراك الحسي، ما يؤدي بالتالي إلى مشكلات في الرؤية.


العلامة السادسة - جفاف الجلد
جفاف الجلد والغشاء المخاطي هي إشارة للشخص لمراجعة الطبيب.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
06090bf43a

التغذية غير الصحية تظهر على الوجه

5310

الضوء الأزرق قد يسرع الشيخوخة

127-160356-dry-eye-computer-monitors-irritation_700x400 (1)

احذر.. التحديق في شاشات الكمبيوتر يصيبك بجفاف العين

tbl_articles_article_23107_755fd69e8ba-c3af-4ad2-a3d6-08fb3cbed2f3

3 إشارات تحذرك من انتشار سرطان الأمعاء

20211018131356174

سبع علامات تشير إلى مشكلات صحية

2018_1_29_11_35_57_480

احذر من خطر بعض الألعاب البلاستيكية على صحة طفلك

أخبار متعلقة
كيف-ينقص-الماء-الوزن؟

شرب الماء في هذه الأوقات يجعلك عرضة لداء السكري

152483

أطعمة مثالية لرجيم مقاومة الأنسولين

istockphoto-512525678-612x612-1

فوائد الباذنجان على الريق

tbl_articles_article_23687_3630bc7d4dd-c2c3-4d6e-858b-0ff032ebc9ab

لو لاحظت هذه العلامات على جسمك.. افحص الدورة الدموية

BeFunky-collage-14

ما مقدار التمرين الذي تحتاجين إليه في اليوم

2021_10_15_14_30_30_362

علامات تحذيرية في القدم قد تشير للإصابة بالسكري