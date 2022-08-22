فوائد الباذنجان على الريق

الوكيل الإخباري - يحتوي الباذنجان على انزيمات تحفز نمو الشعر بالإضافة للحديد وحمض الفوليك والكالسيوم التي يحتاجها الشعر دائماً، ومن فوائد الباذنجان للشعر أنه يحسن الباذنجان إيضاً من ملمس الشعر ومن فوائد الباذنجان للشعر أيضاً يقلل من خشونته ويجعله أكثر لمعاناً.





اضافة اعلان

من فوائد أكل الباذنجان النيء على الريق

- معالج للصداع.

-مطهر الجسم من الفضلات والسموم.

- يقلل مستوى الكوليسترول الضار في الدم مما يمنع الإصابة بتصلب الشرايين.

- مفيد لصحة الأم الحامل والجنين.

- معالج لمرض السكري النوع الثاني.

- يمنع الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب.

- يحمي من السكتات الدماغية والجلطات.

- يقوي مناعة الجسم.

- يحمي من السرطان

- يعالج مرض الصرع ويُخفف من حدة نوباته.

- يمنع خروج رائحة كريهة للعرق.

البوابة

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة