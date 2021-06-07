كيف يمكنك الحفاظ على بشرة طفلك؟

الوكيل الإخباري - بشرة طفلك رقيقة وحساسة للغاية، لذا أنتِ بحاجة إلى الانتباه والتركيز عند اختيار منتجات العناية ببشرته.

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وفيما يلي 5 نصائح تساعدك في الحفاظ على بشرة طفلك صحية ورائعة اهمها

1- الاستحمام

عند تحميم طفلك، تأكدي من أن درجة حرارة الغرفة دافئة بنحو كاف، واستعدي بمنشفة جافة، واحرصي على تدفئة طفلك بعد الاستحمام مباشرة.

عند الاستحمام، استخدمي قطعة من القماش أو اسفنجة مناسبة لتنظيف كل جزء من جسم الطفل بما في ذلك المناطق خلف الأذن وبين أصابع اليدين والقدمين، وطيات الرقبة والوركين، بلطف على البشرة بعد الاستحمام لتجفيفها.



2- استخدام البودرة على بشرة طفلك

عند استخدام البودرة على بشرة طفلك، اختاري المنتج الذي لا يحتوي على روائح أو مواد كيميائية، لأن هذه المواد تسبب تهيج بشرة الأطفال الحساسة، وعدم شعور الطفل بالراحة والاسترخاء، بل وقد تسبب مشكلات بالرئة إن استُنشقت، لذا احرصي على اختيار المنتج الذي يحتوي على مكونات طبيعية أو مستخلصات عشبية آمنة على الطفل.



3- احمي طفلك من الطفح الجلدي في منطقة الحفاض

حافظي على منطقة الحفاض نظيفة وجافة دائماً من أجل حماية طفلك من الطفح الجلدي الذي يحدث بسبب ارتداء الحفاضات.

وللوقاية من الطفح الجلدي في منطقة الحفاض، احرصي على تغيير الحفاضات بإستمرار، اغسلي منطقة الحفاض بالماء الدافئ عند التغيير أو قماش التنظيف المناسب أو القطن أو المناديل المبللة الخاصة بالأطفال، احرصي على تجفيف البشرة برفق بمنشفة جافة، أو تركها لتجف في الهواء، وتجنبي إحكام الحفاضات بشدة للوقاية من الاحتكاك عند منطقة الخصر والوركين.

وفي حالة إصابة الطفل بالطفح الجلدي في منطقة الحفاض، يمكن معالجتها بإستخدام المراهم أو الكريمات المناسبة عند كل تغيير.



4- العناية ببشرة طفلك الجافة

إذا كانت بشرة طفلك جافة، استخدمي منتج ترطيب طبيعياً ولطيفاً على البشرة الجافة حتى تبقى مرطبة وناعمة ومرنة، وتجنبي الاستحمام المفرط لطفلك، حيث إن المبالغة في تحميمه يمكن أن يترك البشرة جافة وباهتة ومرهقة.



5- إجراءات وقائية عند تعرّض طفلك للشمس

التوصيات الطبية تنصح بألا يتعرض الأطفال أقل من 6 أشهر للشمس مباشرة، فالأطفال في السن المبكرة أكثر عرضة للطفح الجلدي الناتج عن التعرّض للشمس نظراً لشدة حساسية بشرتهم وعدم اكتمال غدد العرق لديهم.

وعند تعرّض طفلك للشمس، احرصي على استخدام واقٍ للشمس الخاص بالأطفال، واختيار الملابس الفضفاضة في أشهر الصيف الساخنة.

المصدر - نواعم



