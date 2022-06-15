لا تتجاهلها.. علامات على الوجه مؤشر لمرض السرطان

الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون للسرطان مجموعة من الأعراض والعلامات التحذيرية، بعضها معروف أكثر من البعض الآخر، وقد تصل إلى 200 علامة، من بينها بعض العلامات الأقل شيوعا.



ويمكن أن يساعد الوعي الأشخاص على اكتشاف حالات الإصابة بالسرطان مبكرا، مما قد يزيد من فرص العلاج الناجح، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

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أحد أنواع مرض السرطان التي يمكن أن تكون خطيرة بشكل خاص هو سرطان الرئة، وبعض العلامات قد تظهر في الوجه، وتكون تحذيرا لهذه الحالة، وفقا للهيئات الصحية.



ويوضح موضوع نشر على موقع "رينولدز لدعم مرضى السرطان" على الإنترنت أعراض السرطان التي "من المرجح أن يتجاهلها المصابون".



ويتابع المقال: "أفاد بعض مرضى سرطان الرئة أنهم لاحظوا انتفاخا أو ورما أو احمرارا في الوجه. التفسير لذلك هو أن أورام الرئة ذات الخلايا الصغيرة تسد عادة الأوعية الدموية في الصدر، مما يمنع الدم من التدفق بحرية من الرأس والوجه."

تعتبر هذه التغييرات "علامة شائعة" لسرطان الرئة، ولكنها يمكن أن تحدث أيضا مع عدة أنواع أخرى من السرطان.



الأورام السرطاوية، على سبيل المثال، وهي أورام تنمو بشكل خاص في خلايا غدد الصم العصبية، عندما تصاب بالسرطان، ستشمل الأعراض احمرار الوجه، والإسهال، والصفير.



وتشير الأبحاث إلى أن احمرار الوجه ناتج عن إفراز الكثير من المواد الشبيهة بالهرمونات في الدم.



من المهم ألا تدع أي تغييرات جسدية جذرية تمر دون علاج من قبل خبير، لأن اختبارات الفحص يمكن أن تساعد في الكشف عن الأورام الخبيثة في المراحل المبكرة.

سكاي نيوز