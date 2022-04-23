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السبت، 23-04-2022 01:44 م

لا تتجاهل التعرق في الليل فقد يكون علامة على حالة مميتة

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الوكيل الإخباري - في حين أن الحرارة يمكن أن تكون مصدرا رئيسيا للانزعاج عند محاولة النوم، إلا أن الخبراء حذروا من أنه يجب ألا نتجاهل التعرق الليلي خاصة إذا استمر فترة طويلة.

وأوضحت أن درجة الحرارة المثالية للغفوة يجب أن تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية. ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، هذا ليس ممكنا دائما، ووفقا لستراند فإن الاستثمار في مرتبة عالية التبريد أو التحول إلى فراش أخف يمكن أن يساعد في التخلص من المشكلة.

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وقبل الافتراض أن لديك مشكلة صحية خطيرة، قالت أندريا، التي تعمل مع موقع Everynight.com، إنه يجب تجنب تناول وجبات كبيرة قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، "وهذا يعني أن جهازك الهضمي لن يعمل بعد أن تغفو، ما يسمح لجسمك بالراحة أكثر. ويمكن أن يكون تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين في الليل طريقة رائعة للتغلب على التعرق الليلي".

 

وأشارت ستراند: "الكافيين منبه ويمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن ينشط الغدد العرقية".


وأوضحت أن التوتر والقلق يمكن أن يتسببا أيضا في تعرق ليلي وأن القيام بأنشطة مثل اليوغا والتأمل قبل النوم يمكن أن يساعد.

 

وأضافت ستراند: "إذا جربت هذه النصائح واستمر تعرقك الليلي وبدأت تشعر بالإرهاق أثناء النهار نتيجة قلة النوم، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية الطبيب. وذلك لأن التعرق الليلي يمكن أن يكون سببه في الواقع عدد من الأمراض".


وعندما ظهر "أوميكرون" لأول مرة، في حين أنه مرض أكثر اعتدالا، كان كثير من الناس يشكون من التعرق الليلي، لدرجة أنه يمكن أن يترك ملاءات السرير وملابس النوم رطبة، أو حتى مبللة، حتى لو كانت الغرفة التي ينام فيها المريض باردة.


ويمكن أن تسبب بعض الأدوية أيضا التعرق الليلي، مثل أدوية الاكتئاب والعلاج الهرموني، وكذلك الأدوية المستخدمة لعلاج إدمان المواد الأفيونية، مثل الميثادون والأدوية لعلاج انخفاض نسبة السكر في الدم.

 

وأوضح الخبراء في مؤسسة "مايو كلينك" أيضا أن التعرق الليلي يمكن أن يكون علامة على مجموعة من الأمراض الفتاكة، والتي تشمل:
- الأورام السرطاوية
- التهاب البطانة الداخلية للقلب

- فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز
- سرطان الغدد الليمفاوية
- سرطان الدم
- تليف النخاع (سرطان نخاع العظم)
- لمفوما لاهودجكينية
- السكتة الدماغية

 

ويمكن أن يكون التعرق الليلي أيضا بسبب اضطرابات تعاطي الكحول، وكذلك إدمان المخدرات.


وعندما تتوقف عن تعاطي الكحول والمخدرات، قد تشعر بالتعرق والرجفة.

 

وأوضح الخبراء: "يمكن أن يحدث انسحاب الكحوليات عندما يكون تناول الكحول بكثافة وطويلة ثم يتم إيقافه أو تقليله بشكل كبير. ويمكن أن يحدث في غضون عدة ساعات إلى أربعة أو خمسة أيام بعد ذلك. وتشمل العلامات والأعراض التعرق وسرعة ضربات القلب ورعاش اليد ومشاكل النوم والغثيان والقيء والهلوسة والأرق والانفعالات والقلق والنوبات في بعض الأحيان. ويمكن أن تكون الأعراض شديدة بما يكفي لإضعاف قدرتك على العمل أو في المواقف الاجتماعية".


وفي حين أن الأمراض المذكورة أعلاه هي الأكثر فتكا، فإن التعرق الليلي في معظم الأوقات يكون بسبب حالة أقل خطورة. ومن المهم دائما مراجعة الطبيب إذا كنت قلقا.

 

الديار

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