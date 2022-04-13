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الأربعاء، 13-04-2022 05:18 م

لماذا نستيقظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع؟

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الوكيل الإخباري - لعل من الرائع حقا الاستيقاظ مبكرا دون مساعدة منبه خلال أسبوع العمل، لكن الأمر يكون مزعجا جدا عندما تستيقظ بشكل طبيعي مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع.

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ويعاني الكثيرون من الاستيقاظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع رغم تخطيطهم لقضاء المزيد من الوقت في السرير.


يشير الخبراء إلى أننا نغفو في دورات نوم تدوم نحو 90 دقيقة.

 

وتتضمن هذه الدورات النوم الخفيف، والنوم العميق، ومرحلة الأحلام، والاستيقاظ، ثم العودة إلى النوم.


وقد يجعلك الاستيقاظ في نهاية دورة النوم تستيقظ بشكل سهل، بينما الاستيقاظ في منتصف النوم العميق قد يجعلك تشعر بالتعب.


ويمكن أن يساعدك التخطيط لنومك وفقا لدورات النوم على الحصول على قسط أفضل من الراحة ليلا أو حتى قيلولة بعد الظهر.


ولكن ما علاقة دورات النوم بالاستيقاظ مبكرا؟

 

قد تستيقظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع لعدد من الأسباب:


-إذا استيقظت مبكرا مع منبه خلال الأسبوع، فقد يكون جسمك معتادا على روتين نومك هذا، ما يعني أنك ستستيقظ في نفس الوقت تقريبا كل يوم، حتى من دون تنبيه.


ولذلك، فإنه في حين أنك أتقنت الاستيقاظ في الساعة 6 صباحا من الاثنين إلى الجمعة، فقد لا يحصل جسدك على مذكرة مفادها أنه يوم السبت وسيوقظك في الوقت نفسه على أي حال.
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وقال الدكتور نيل ستانلي، خبير النوم ومؤلف كتاب How To Sleep Well، لموقع ميترو  البريطاني، في وقت سابق: "أهم جانب في الاستيقاظ منتعشا هو الحصول على وقت استيقاظ محدد سبعة أيام في الأسبوع.

 

ويبدأ جسمك وعقلك في الاستعداد للاستيقاظ قبل 90 دقيقة تقريبا من الاستيقاظ فعليا، لذلك إذا كان لديك وقت استيقاظ ثابت، فإن الجسم والدماغ يعرفان متى سيستيقظان ويمكنهما بالتالي الاستعداد وفقا لذلك".


وبدلا من ذلك، قد تجد أنك تستيقظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع لأنك تستيقظ بشكل طبيعي في نهاية دورة نومك.


ولذلك، بينما كنت تخطط للاستيقاظ في الساعة 10 صباحا، ربما يخبرك جسدك أنه جاهز للاستيقاظ في الساعة 8 صباحا بدلا من ذلك.


وفي حين أنه قد يكون أبكر مما كنت تخطط للاستيقاظ، فقد تجد أنه من الأسهل الاستيقاظ في نهاية دورة النوم، مما لو كنت تنام مرة أخرى لتستيقظ مع تنبيه أثناء النوم العميق.


وإذا كان نومك متقطعا باستمرار، فقد ترغب في طلب المزيد من النصائح.

 

RT

 




 

 


 

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