لا تتخلصي من قشر الليمون.. له فوائد واستخدامات عدة

الوكيل الإخباري - إذا كنت من السيدات اللواتي يقمن برمي قشور الليمون مع النفايات فتوقفي عن ذلك فوراً، ستعيدين تدوير هذه القشور واستخدامها بأشكال متعددة خاصة ببشرتك وأخرى بمنزلك، علماً بأن الباحثين أثبتوا أن قشر الليمون مليء بالمركبات المفيدة، التي قد توفر العديد من القيمة الصحية والتأثير المغذي للبشرة والجلد.

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إليك فوائد قشر الليمون والاستخدامات التي بإمكانك استغلاله بها:

غني بمضادات الأكسدة

قشور الليمون غنية جداً بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامينات صحية عديدة، مثل فيتامين (دي، وسي)، وتقلل مضادات الأكسدة الفلافونويدية، مثل D-limonene الموجود بوفرة في قشور الليمون، من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.



يعزز صحة القلب

بحسب موقع Healthline للصحة والطب، فإن مركبات، مثل: الفلافونويد وفيتامين (ج) والبكتين، وهي الألياف الرئيسية في قشر الليمون، التي قد تقلل من مخاطر إصابتك بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 5%، عدا ذلك فقد أجريت دراسة على بعض الفئران المصابة بالسمنة، وتبين أن قشر الليمون خفض نسبة السكر والدهون الثلاثية في الدم، إضافة للتقليل من مستويات الكوليسترول الضار، وساعد في زيادة الكوليسترول الصحي، ومثلها أجريت دراسة على 60 طفلاً، وبينت أنه أدى لنتائج رائعة في تخفيض ضغط الدم والكوليسترول الضار.



صحة الفم ونظافته

تحتوي قشور الليمون على بعض المواد المضادة للبكتيريا، التي تمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة، مثل تلك النوعيات من البكتيريا.

وفي بعض الدراسات حدد العلماء أربعة مركبات في قشر الليمون، لها خصائص قوية مضادة للجراثيم، وتحارب بفاعلية البكتيريا المسببة لأمراض الفم الشائعة، كما أشارت مجلة PubMed أن مستخلص قشر الليمون يكافح نشاط بكتيريا الفم.



غني بالكالسيوم والبوتاسيوم

تحتوي قشور الليمون على نسب كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم، التي من شأنها تعزيز صحة الجسم، إذ يعزز الكالسيوم قوة العظام والتواصل الخلوي، فيما يعمل البوتاسيوم على تحسين صحة خلايا الجسم وتواصلها بشكل صحيح.



يعالج اضطرابات الهضم

بسبب وجود كميات كبيرة من الألياف في قشر الليمون، فإنه يعتبر فعالاً للحفاظ على المسار الهضمي، كما أن تناول قشر الليمون يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويعالج العديد من الاضطرابات المرتبطة بالمعدة والأمعاء.

مقشر طبيعي

بالإمكان برش قشور الليمون وإضافة الزيت والسكر البني لها، ثم عمل أقنعة الوجه التي تعزز الدورة الدموية، وتزيل الجلد الميت والتالف، إضافة للقضاء على الرؤوس السوداء.



علاج البقع الداكنة

ويكون ذلك، من خلال وضع قطع صغيرة من قشر الليمون على الوجه، بهدف تفتيح البقع ومناطق الكلف، ويفضل ترك هذه القطع لمدة ساعة كاملة، وعدم التعرض خلال هذه الفترة لأشعة الشمس.



علاج تشقق القدمين

يمكنك استخدام مزيج قشر الليمون المبشور والفازلين، واستخدام الخليط كعلاج للقدم لترطيب الجلد الميت في قدميك وتسهيل إزالته.

زهرة الخليج