لتجنب مشاكل خطيرة.. عناصر غذائية تساعد في زيادة عدد خلايا الدم الحمراء

الوكيل الإخباري _ يعد فقر الدم من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ،وهي عبارة عن حالة طبية خطيرة تعني بشكل عام أن عدد خلايا الدم الحمراء يكون منخفضا في الدم.

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ويترافق هذا الأمر مع العديد من الاضطرابات مثل الشعور بالتعب والإرهاق والاكتئاب.



حيث يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تضمين العناصر الغذائية التي تساعد في إنتاج المزيد من كريات الدم الحمراء، اليك ابرز 5 عناصر غذائية يجب أن تكون جزءا أساسيا من النظام الغذائي، وتشمل:



الأطعمة الغنية بالحديد

حمض الفوليك : تعد الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والبازلاء والعدس بعض المصادر الممتازة لحمض الفوليك.



فيتامين ب 1



النحاس



فيتامين سي

المصدر : سبوتنيك







