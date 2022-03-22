لسحور رمضان.. طرق مختلفة لسلق البيض ستُغير مذاقه

الوكيل الإخباري - يعد البيض من أشهر الأطعمة التي توجد على سفرة سحور رمضان، خاصة أنه من المصادر الغنية بالبروتين والفوائد الغذائية الأخرى، لكن يمل الكثيرون تناوله يومياً، لذلك نقدم لك طرقاً مختلفة، تساعدك على تغيير مذاقه تماماً، والاستمتاع بفوائده الصحية:





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طرق تحضير البيض المسلوق

إذا كنت من محبي البيض المسلوق، لكنك تشعرين بالملل من مذاقه المعتاد يومياً، فنقدم لك أبرز طرق سلقه، التي تحافظ على قيمته الغذائية مع إضافة نكهات شهية.

1 . البيض المسلوق من دون قشر

هل تناولت البيض المسلوق من دون قشر من قبل؟ يعد من أفخم أنواع البيض المسلوق، حيث يقدم في المطاعم الفاخرة بشكل فني مع قوامه الكريمي المتماسك، وفي منتصفه صفار البيض الرخو.

أفضل طريقة لتحضير البيض المسلوق من دون قشر، هي كالآتي:

· اغلي المياه في وعاء مدهون بزيت الزيتون، لمنع بياض البيض من الالتصاق بجدار القدر.

· أضيفي ملعقة من الخل حتى تساعد بياض البيض على التماسك.

· بعد غليان الماء تماماً، اكسري البيضة في فنجان بحرص، حركي الماء المغلي في الوعاء بصورة دائرية، ومع مواصلة التحريك، اسكبي البيضة دفعة واحدة في الوعاء.

· يحتاج البيض حتى يصبح جاهزاً 3 إلى 5 دقائق ظهور.

· أخرجي البيض المسلوق بحرص من الوعاء، ثم تبليه بالملح والفلفل الأسود، وقدميه ساخناً مع الجبنة وشرائح ديك الحبش والقليل من الخضار.

2 . البيض المسلوق على البخار

إذا كنت تحبين البياض المتماسك والصفار الرخو، فهذه الطريقة هي الأنسب لك:

· أضيفي كمية من الماء في وعاء، واتركيه يغلي على نار عالية.

· بعد ذلك أضيفي البيض إلى مصفاة مرتفعة، بحيث لا تكون مغمورة في الماء الساخن بشكل كامل.

· اتركي البيض يطهى على البخار من 7 إلى 15 دقيقة، ثم أخرجيه من المصفاة واتركيه لمدة دقيقتين ليبرد قبل التقشير.

· أثناء تقشير البيض المسلوق على البخار، عليك الانتباه لأن الصفار يكون رخواً للغاية.

زهرة الخليج

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