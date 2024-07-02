لماذا تناول الطعام قبل النوم فكرة سيئة؟

الوكيل الإخباري- من الأفكار الشائعة أن تناول الطعام قبل النوم فكرة سيئة، وذلك لأنه يزيد من الوزن. لكن الحقيقة هي أن الأمر ليس بهذه البساطة، والفكرة وراء هذه النظرية مثيرة للجدل إلى حد كبير.

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وبحسب "ستادي فايندز"، يتفق معظم خبراء التغذية والنوم على أن تناول وجبة كاملة الحجم قبل النوم مباشرة ليس مثالياً، ولكن تناول وجبة خفيفة من غير المرجح أن يسبب أي مشاكل.



ويوصي معظم خبراء التغذية بعدم تناول الطعام على الإطلاق أو الاكتفاء بتناول وجبة خفيفة قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات، لكن لماذا لا يجب أن تتناول وجبة كبيرة قبل النوم؟



الإجابة هي أن تناول وجبة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الإيقاع اليومي لساعة الجسم الداخلية، والتي تساعد الإنسان على العمل أثناء النهار والنوم في الليل.

ويسمح التناغم مع الإيقاع اليومي لعملية التمثيل الغذائي بالعمل بشكل مثالي.



كذلك، من الأفضل أيضاً أن تتم عملية الهضم أثناء النهار عندما يتحرك الجسم، ويشرب الماء، ويقوم بأشياء أساسية أخرى تساعد في تسهيل تناول الطعام الصحي.



في الليل، أثناء النوم، يمكن للجسم، بما في ذلك الجهاز الهضمي، أن يستريح ويتعافى.



وجبة خفيفة

إذا كنت ستتناول وجبة خفيفة قبل النوم، فتأكد من اتخاذ الاختيار الصحيح.



مع حلول الليل، من المرجح أن تتخذ خيارات غذائية غير صحية. من المرجح أن تلجأ إلى رقائق البطاطس أو البسكويت. وإذا كنت تحب الحلويات، فمن المرجح أن ترغب في تناول التفاح بدلاً من البسكويت.



وعندما تختار المزيد من الكربوهيدرات المصنعة التي تزيد بسرعة من مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي هذا إلى تعطيل جودة النوم، ويجعل الجسم يعمل بجهد أكبر لتثبيت مستويات السكر في الدم.



لذلك، فإن اختيار خيارات مثل الفاكهة والجبن حيث يتم إقران الكربوهيدرات من الفاكهة بالدهون والبروتين من الجبن، أو البشار مع حفنة من المكسرات، هذه الخيارات مع الاعتدال في الكمية يحافظ على مستوى السكر في الدم مستقراً أثناء الليل.



