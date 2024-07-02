الثلاثاء 02-07-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس: قصفنا أهدافا للاحتلال في الشجاعية ونتساريم

التربية تحسم مصير امتحان الرياضيات/الورقة الأولى اليوم

"الثقافة" تستجيب لنبض المواطنين.. مهرجان جرش.. صبغة وطنية تعكس التضامن مع غزة

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

شهداء وجرحى بقصف استهدف سوقا في حي الزيتون

أونروا: 250 ألف شخص اضطروا للنزوح مجددا في خان يونس

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة منذ الليلة الماضية

فصل التيار الكهربائي من 10 صباحاً حتى 4 عصرا عن مناطق الاربعاء - اسماء

وزارة الصحة توضح حول عدم توفر مواد فحص فيتامين D وB12

حصيلة نهائية لضحايا فاجعة أسيوط : 14 قتيل و6 مصابين

الثلاثاء، 02-07-2024 10:54 ص

لماذا تناول الطعام قبل النوم فكرة سيئة؟

202472615591EY


الوكيل الإخباري- من الأفكار الشائعة أن تناول الطعام قبل النوم فكرة سيئة، وذلك لأنه يزيد من الوزن. لكن الحقيقة هي أن الأمر ليس بهذه البساطة، والفكرة وراء هذه النظرية مثيرة للجدل إلى حد كبير.

اضافة اعلان


وبحسب "ستادي فايندز"، يتفق معظم خبراء التغذية والنوم على أن تناول وجبة كاملة الحجم قبل النوم مباشرة ليس مثالياً، ولكن تناول وجبة خفيفة من غير المرجح أن يسبب أي مشاكل.


ويوصي معظم خبراء التغذية بعدم تناول الطعام على الإطلاق أو الاكتفاء بتناول وجبة خفيفة قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات، لكن لماذا لا يجب أن تتناول وجبة كبيرة قبل النوم؟


الإجابة هي أن تناول وجبة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الإيقاع اليومي لساعة الجسم الداخلية، والتي تساعد الإنسان على العمل أثناء النهار والنوم في الليل.
ويسمح التناغم مع الإيقاع اليومي لعملية التمثيل الغذائي بالعمل بشكل مثالي.


كذلك، من الأفضل أيضاً أن تتم عملية الهضم أثناء النهار عندما يتحرك الجسم، ويشرب الماء، ويقوم بأشياء أساسية أخرى تساعد في تسهيل تناول الطعام الصحي.


في الليل، أثناء النوم، يمكن للجسم، بما في ذلك الجهاز الهضمي، أن يستريح ويتعافى.


وجبة خفيفة

إذا كنت ستتناول وجبة خفيفة قبل النوم، فتأكد من اتخاذ الاختيار الصحيح.


مع حلول الليل، من المرجح أن تتخذ خيارات غذائية غير صحية. من المرجح أن تلجأ إلى رقائق البطاطس أو البسكويت. وإذا كنت تحب الحلويات، فمن المرجح أن ترغب في تناول التفاح بدلاً من البسكويت.


وعندما تختار المزيد من الكربوهيدرات المصنعة التي تزيد بسرعة من مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي هذا إلى تعطيل جودة النوم، ويجعل الجسم يعمل بجهد أكبر لتثبيت مستويات السكر في الدم.


لذلك، فإن اختيار خيارات مثل الفاكهة والجبن حيث يتم إقران الكربوهيدرات من الفاكهة بالدهون والبروتين من الجبن، أو البشار مع حفنة من المكسرات، هذه الخيارات مع الاعتدال في الكمية يحافظ على مستوى السكر في الدم مستقراً أثناء الليل.

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1614249288_1612785597_1500388616_otr_shutterstock_376844485-1

العمر المثالي لتصحيح الرؤية بالليزر: ماذا يقول الأطباء؟

20247273241830WT (1)

البدانة في المراهقة قد تورث للجيل التالي

WhatsApp Image 2024-07-02 at 8.54.54 AM

لمرضى ضغط الدم .. أمر يجب الانتباه له عند الاستيقاظ

352119

ما أفضل وتيرة لمعرفة وزن الجسم؟

3-48-390x220

فقدان الملح يحفز تجديد الكلى

202471134244303S

نقص فيتامين B12.. الأسباب والأعراض

أخبار متعلقة
فوائد-عسل-النحل-على-الريق

شمع العسل يطيل عمر الأطعمة

alalam_635871797181418947_25f_4x3

أخصائية تغذية تبدد أسطورة ضرر تناول الطعام مساء

أسباب-الشعور-بالتعب-والخمول-في-فصل-الصيف-أكثر-من-الشتاء-وأهم-النصائح

الأسباب المحتملة للشعور بالتعب معظم الوقت

20246142168822IB

الدهون غير الصحية ترتبط بسلوكيات القلق

2021_3_2_16_10_30_630

ما أفضل وقت لتناول دواء ضغط الدم؟