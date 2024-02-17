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السبت، 17-02-2024 03:05 م

لماذا نشعر بالعطش بعد تناول الطعام؟

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الوكيل الإخباري - يشعر بعض الأشخاص بالحاجة الملحة لشرب الماء بعض عند تناول أي وجبة خلال اليوم، ونظرًا للظمأ الشديد الذي ينتابه، ويحدث هذا نتيجة أسباب عديدة.

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سبب العطش بعد تناول الطعام
قالت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، إن العطش بعد الأكل يتوقف على نوع الطعام الذي تم تناوله، مختصة بالذكر النشويات وكافة الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدات، وهذا لأنها تتكسر في الجسم على هيئة جلوكوز يذوب في الجسم.


لذا، لا بُد من شرب كميات كبيرة من المياه، وهذا لأن كل جزيء من الجلوكوز يرتبط بجزيء من المياه.


وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك الكثير من العلل المؤدية للشعور بالعطش بعد الأكل، فمثلا تناول الأكلات الحارة يتطلب الإكثار من شرب المياه بعدها، وكذا الأكلات التي تحتوي على نسب هائلة من السكر.


وأوضحت أن العطش قد ينتج عن التعب الشديد، وإفراز الجسم لكمية كبيرة من العرق، فيكون الجسم في حاجة لشرب المياه.


مشروبات للتغلب على العطش
نصحت أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة تناول بعض المشروبات للقضاء على العطش الناجم عن الطعام المالح، مثل "اليانسون – الشاي الأخضر – التليو – الحلبة".


ونهت عن تناول المشروبات الغازية، لأنها لا تؤدي لارتواء الجسم بل تزيده عطشا، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكريات.

 

الكونسلتو 

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