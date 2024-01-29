جفاف الفم في الصباح- هل يكون علامة على الإصابة بالسكري؟

الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، دون معرفة السبب وراء ذلك والإرشادات الواجب اتباعها للتخلص من هذه المشكلة، إلا أنه قد يدل في بعض الأحيان عن الإصابة بالسكري.

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هل يكون جفاف الفم في الصباح علامة على الإصابة بالسكري

يوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة أن جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم ينتج عن قلة شرب الماء على مدار اليوم، خاصةً عند ارتفاع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف وإفراز الجسم لمزيد من العرق.



وأوضح استشاري الصحة العامة، أن جفاف الفم يعتبر أحد أعراض الإصابة بمرض السكري أيضًا، لأن ارتفاع نسبة السكر بالدم تتسبب في كثرة التبول، ما يؤدي إلى الشعور بالعطش.

وأكد حتة، أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يظهر على صورة أعراض على الشخص المصاب تشمل ما يلي:

- الشعور بالعطش الشديد أو الجوع الشديد.

- الجفاف في الفم.

- تغيرات في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.

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