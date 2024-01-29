الإثنين 29-01-2024
الوكيل الاخباري
 

انفجارات قرب كريات شمونة على الحدود مع لبنان

الاحتلال يعلن اصابة 2771 عسكريا منذ بداية الحرب

أونروا: إذا لم يستأنف التمويل فلن نتمكن من مواصلة خدماتنا بعد نهاية شباط المقبل

ولي العهد للنشامى: منصورين بعون الله

بث مباشر.. الأردن (0) - (0) العراق

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب سويلمين وعائلته في عمان

سرايا القدس: قصفنا نقطة دعم لوجستي للاحتلال شمال غرب غزة

القوة البحرية: لا تغيير على حركة القوارب في العقبة بسبب الأحوال الجوية

الصحة الفلسطينية: شهيد ثانٍ متأثرا بجروحه في الخليل

الدغمي أمام النواب: الصمت أبلغ من الكلام - فيديو

الإثنين، 29-01-2024 02:21 م

جفاف الفم في الصباح- هل يكون علامة على الإصابة بالسكري؟

CetDz0zQCJajoFDc7ozS


الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، دون معرفة السبب وراء ذلك والإرشادات الواجب اتباعها للتخلص من هذه المشكلة، إلا أنه قد يدل في بعض الأحيان عن الإصابة بالسكري.

اضافة اعلان


هل يكون جفاف الفم في الصباح علامة على الإصابة بالسكري
يوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة أن جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم ينتج عن قلة شرب الماء على مدار اليوم، خاصةً عند ارتفاع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف وإفراز الجسم لمزيد من العرق.


وأوضح استشاري الصحة العامة، أن جفاف الفم يعتبر أحد أعراض الإصابة بمرض السكري أيضًا، لأن ارتفاع نسبة السكر بالدم تتسبب في كثرة التبول، ما يؤدي إلى الشعور بالعطش.

 

وأكد حتة، أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يظهر على صورة أعراض على الشخص المصاب تشمل ما يلي:
- الشعور بالعطش الشديد أو الجوع الشديد.
- الجفاف في الفم.
- تغيرات في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.

 

 

 الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
105c65da48580fb4db53ecf4441477a8

دراسة: الوسواس القهري يقصّر العمر

tbl_articles_article_29549_5378ce38bd5-984e-4721-8f5f-c502e3525d00

الألياف نوعان أحدهما لخفض الكوليسترول والسكر

d_61805730f48fbdc0dca706ea40d08b72

إليك فوائد لا تحصى لبذور دوار الشمس

tbl_articles_article_19811_125bd479671-e903-4eb9-9317-644c62c4fee9

هل يوجد علاج لتضخم اللحمية غير الجراحة؟

2020_10_6_2_11_13_860

لماذا نشعر بمرارة الفم عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا؟

408585

رغم الغطاء بالبطانية- لماذا تبقى قدميك باردة؟

أخبار متعلقة
135-160116-reasons-thirsty-wake-morning_700x400

10 أسباب للشعور بالعطش الشديد فور الاستيقاظ من النوم

2020_11_12_12_29_15_447

ما أضرار النوم مباشرة بعد تناول وجبة؟

20241111337299L7

كرز القهوة يحمي من الإصابة بالسكري والكبد الدهني