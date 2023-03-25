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السبت، 25-03-2023 10:30 ص

لماذا ينخفض ضغط الدم بعد الإفطار في رمضان؟

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من انخفاض ضغط الدم بعد تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك بشكل متكرر، دون معرفة السبب وراء ذلك.

نستعرض أسباب انخفاض ضغط الدم بعد الإفطار في رمضان وطرق التعامل معه ونصائح لتجنبه، وفقًا لموقع "Medical News Today".

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أسباب انخفاض ضغط الدم بعد الإفطار في رمضان
ينخفض الضغط بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان بسبب تدفق الدم المحمل بالأكسجين بكميات كبيرة إلى المعدة والأمعاء، لإتمام عملية الهضم، مما يؤدي إلى نقص التروية الدموية الواصلة إلى باقي أنحاء الجسم.

وفي هذه الأثناء، يحاول القلب بذل جهد مضاعف، لضبط ضغط الدم، مما يتسبب في تسارع نبضاته وانقباض الأوعية الدموية، لكنه عند بعض الأشخاص يفشل في تحقيق ذلك.

أعراض انخفاض ضغط الدم بعد الأكل
عند انخفاض ضغط الدم الانقباضي بعد 30 دقيقة من تناول الطعام، تبدأ مجموعة مزعجة من الأعراض في الظهور على الشخص، أبرزها:

- الصداع.

- الدوخة.

- سرعة ضربات القلب.

- صعوبة التنفس.

وإذا لم يسرع الشخص في السيطرة على انخفاض ضغط الدم، قد تتطور الأعراض لديه إلى فقدان الوعي، مما يسفر عن سقوطه وارتطامه بالأرض بشكل مفاجئ، ومن ثم الإصابة بالكسور أو الكدمات.

طرق للتعامل مع انخفاض ضغط الدم بعد الأكل
هناك إرشادات يمكن الاعتماد عليها، للتغلب على انخفاض ضغط الدم بعد الأكل، وتشمل:

- تجنب الوقوف أو الحركة، منعًا للسقوط.

- شرب القليل من الماء.

- النوم على الأرض ورفع القدمين قليلًا.

- تناول أي طعام يحتوي على الصوديوم، لرفع ضغط الدم.

- زيارة الطبيب إذا لم تتحسن أعراض انخفاض ضغط الدم بعد تنفيذ الإجراءات السابقة، للحصول على العلاج المناسب، بناءً على السبب.

نصائح لتجنب انخفاض ضغط الدم في رمضان
لتجنب انخفاض ضغط الدم في رمضان، يجب اتباع النصائح التالية:

- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من الصوديوم في وجبتي الإفطار والسحور.

- شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبتي الإفطار والسحور.

- قياس ضغط الدم باستمرار.

 

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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