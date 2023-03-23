خبيرة تغذية تحذر من كسر الصيام بهذه الأطعمة والمشروبات

الوكيل الإخباري- يرتكب بعض الأشخاص مجموعة من العادات الخاطئة قبل وأثناء وبعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد تصيبهم بها.



في هذا الصدد، حذرت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، من كسر الصيام بالعصائر والمشروبات الغازية، ويرجع السبب إلى احتوائهما على نسبة عالية من السكريات.



وأوصت ليندا أيضًا بعدم شرب الماء المثلج بعد أذان المغرب مباشرة، لأنه يسبب تقلصات في المعدة ويقلل من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها.

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ونقلًا عنها، هناك أطعمة ومشروبات أخرى يجب الابتعاد عنها في الإفطار، وتشمل:



- القهوة والشاي

- الأطعمة الدسمة.

- المخللات.



وأشارت خبيرة التغذية إلى أهمية أن تكون وجبة الإفطار صغيرة الحجم، مضيفةً: "عندما نفاجئ المعدة بكمية زائدة من الطعام بعد توقفها عن العمل لمدة تزيد عن 16 ساعة، قد يشكل ذلك ضغطًا كبيرًا عليها، مما يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والإمساك والانتفاخ والغازات والحموضة".



وحددت خبيرة التغذية أفضل الأطعمة والمشروبات التي يمكن كسر الصيام بها، لتهيئة المعدة لوجبة الإفطار، فيما يلي:



- التمر.

- الماء الفاتر.

- الشوربة.

- اللبن الرائب.



واختتمت حديثها بالإشارة إلى ضرورة تجنب العادات الخاطئة التالية بعد تناول وجبة الإفطار:



- تناول الحلويات الرمضانية.

- التدخين.

- ممارسة الرياضة.



الكونسلتو الطبي

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