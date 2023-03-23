الوكيل الإخباري- عادًة ما يشكو البعض من اضطرابات القولون والغازات والانتفاخ خلال شهر رمضان بسبب تغيير العادات الغذائية وربما تناول بعض المأكولات التي تزيد أعراض القولون سوءًا، في حين يعتبر هذا الشهر فرصة للحفاظ على صحة القولون.





نستعرض في السطور التالية بعض الإجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة القولون خلال شهر رمضان، حسبما نشر موقع "Clinic health system".

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نصائح للتخلص من مشكلات القولون في رمضان



1- تناول الخضروات والدهون الصحية

أظهرت الأبحاث، أن النظام الغذائي يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة باضطرابات القولون، وتبين أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالألياف هم أقل عرضة للإصابة بهذه المشكلات.



ويجب أيضًا التقليل من كمية اللحوم التي يتم تناولها، وخاصة اللحوم المصنعة، مع التركيز على تناول الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون والسلمون الغني بأوميجا 3 والأفوكادو والمكسرات، وكذلك الحد من الدهون قليلة المعالجة الموجودة في الأطعمة المقلية.



2- الحركة والمشي

من المعروف أن المشي يساعد على حماية صحة القلب والحفاظ على الوزن، لكنه أيضًا يقلل من خطر الإصابة باضطرابات القولون، لذا يجب الحرص على المشي 30 دقيقة يوميًا معظم أيام الأسبوع.



3- قياس الوزن باستمرار

تبين أن زيادة الوزن والسمنة يزيدان خطر الإصابة بمشكلات القولون وسرطان القولون والمستقيم، لذا يجب الانتباه إلى الوزن وقياسه بشكل مستمر واتباع الإرشادات التي تساهم في ضبطه.



4-شرب كمية كافية من المياه

يجب الحرص على شرب كمية كافية من المياه، حيث يمكن أن يساعد شرب 8 أكواب أو أكثر من الماء يوميًا في نقل السموم والفضلات عبر القولون بسرعة أكبر ومنعها تراكمها، فضلا عن ترطيب الجسم جيدًا.





الكونسلتو الطبي

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