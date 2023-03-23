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الخميس، 23-03-2023 08:52 ص

4 وضعيات تخلصك من الحموضة نهار رمضان

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالحموضة في نهار رمضان، والتي تسبب الشعور بحرقان شديد في منطقة الحلق والصدر، وقد تمتد إلى البطن، وبسبب الصيام لا يستطيع الشخص تناول الأدوية أو السوائل التي تساعد على تخفيف حدتها.

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نستعرض في السطور التالية، مجموعة من الوضعيات التي تساعد على تخفيف حدة الحموضة في نهار رمضان، وفقًا لما ذكره موقع "Times of india".

1- اليوجا
تعتبر الحموضة أو ارتجاع الحمض مشكلة شائعة نواجهها جميعًا من وقت لآخر، ويحدث هذا في الغالب بعد تناول وجبة دسمة وحارة أو تناول القهوة بشكل مفرط.


والحموضة مشكلة شائعة بين أولئك الذين تفرز معدتهم الكثير من الأحماض، وقد تشمل أعراضها الانتفاخ أو التجشؤ أو الغثيان، وتعتبر اليوجا من أسهل الطرق للتخلص من مشكلة ارتداد الحمض


2- وضعية الاستلقاء
يمكن تطبيق تلك الوضعية من خلال الاستلقاء على الأرض مع فرد الرجلين للخلف وباطن القدم مواجهًا للسقف، ثم وضع كلتا اليدين على الوركين، واستنشاق الهواء، ثم ثني الظهر لتشكيل قوس ووضع راحتي اليدين على القدمين للحصول على الدعم.


ويجب الحفاظ على اليدين مستقيمتين مع استرخاء الرقبة، ثم القيام بالشهيق والزفير مع الاستمرار في هذا الوضع لمدة 5-10 ثوان.


3- وضعية الجلوس على الأرض
اجلس على السجادة مع فرد رجليك أمامك وإراحة يديك بجانبك، مع مد يدك فوق رأسك بحيث تشير الأصابع إلى السقف، ثم استنشاق الهواء مع شد العمود الفقري، والانحناء للأمام للمس أصابع قدميك بيديك، ثم ضع البطن باتجاه فخذيك ولمس ركبتيك بأنفك، والبقاء في هذا الوضع لمدة 4-5 ثوان ثم عد من حيث بدأت.


4- وضعية الجلوس مع وضع الركبتين فوق بعضهما
اجلس مع وضع الركبتين فوق بعضهما واليدين عليهما، ويجب أن تكون راحة يدك متجهة للأعلى والعمود الفقري منتصبًا، ثم استنشاق الهواء من خلال الأنف، وأثناء الزفير اسحب السرة والمعدة إلى العمود الفقري، ثم قم بالزفير بسرعة من خلال أنفك مما يريح السرة والبطن، مع تكرار هذه العملية 10 مرات ثم استرخ.

 

الكونسلتو الطبي

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