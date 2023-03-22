لماذا نشعر بالسعادة ليلة رؤية هلال رمضان؟

الوكيل الإخباري- حالة من الفرحة تسود الميادين والشوارع في مصر بعد إعلان داء الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



في هذا الصدد، فسر الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية في مصر ، الفرحة التي دائمًا ما يشعر بها المسلمون قبل وبعد إعلان رؤية هلال رمضان بقوله "تنبع هذه السعادة العارمة من انتظار موعد أداء الطقوس الدينية المتعلقة بالشهر الكريم".



وأضاف فرويز أن شهر رمضان يرتبط أيضًا بالعديد من العادات والتقاليد، التي تبعث البهجة في القلوب، مثل تجمع الأسرة على الإفطار والسحور وزيارة الأقارب.



ووصف استشاري الصحة النفسية الترقب الذي يسيطر على الجميع قبيل إعلان رؤية هلال رمضان بأنه "نوع من اللذة"، يتأتى بتجهيز النفس لأداء العبادات، مثل صلاة التراويح، فضلًا عن طقوس الطعام وتزيين الشوارع والمنزل بالفوانيس والمصابيح الملونة.



وأوضح أن التغييرات التي تطرأ على نمط الحياة اليومي عند حلول شهر رمضان تجعل الجميع في حالة من السعادة والنشوة، لأنها تخلصهم من الروتين الذي يعانون منه طوال أشهر العام.

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