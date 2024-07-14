"مادة سامة" .. علامة في البطاطا اذا وجدت لا تشتريها !

الوكيل الإخباري- ينصح الأطباء بتجنب شراء و تناول البطاطا إذا ظهرت عليها بقع خضراء، لأن ذلك قد يُشير إلى وجود مادة سامة تُسمى "السولانين".



وتعليقًا على ذلك، قال أخصائي التغذية العلاجية في مصر أحمد صلاح لـ"مصراوي"، إن "السولانين" يُنتج في البطاطا كمُبيد طبيعي ضد الفطريات والحشرات، ولكن تزداد كميته في البطاطا المعرضة للضوء أو الحرارة أو التلف، ويظهر على هيئة بقع خضراء.



وأضاف صلاح أن تناول كمية كبيرة من "السولانين" قد يُسبب أعراض تسمم غذائي، مثل:



الغثيان

التقيؤ

الإسهال

آلام المعدة

الصداع

الدوخة

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في بعض الحالات النادرة، قد يؤدي تناول "السولانين" إلى مضاعفات خطيرة، مثل صعوبة التنفس وبطء ضربات القلب.



يُنصح باتباع النصائح التالية لتجنب مخاطر تناول البطاطا التي تحتوي على "السولانين":



تجنب تناول البطاطا ذات البقع الخضراء.

خزّن البطاطا في مكان مظلم وبارد.

لا تُعرض البطاطا لأشعة الشمس المباشرة.

قشر البطاطا قبل تناولها.

تجنب تناول البطاطا القديمة أو التالفة.

تأكد من تناول كمية صحية من البطاطا.

رغم احتوائها على بعض العناصر الغذائية المفيدة، إلا أنها تحتوي أيضًا على كمية عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.



يُنصح بتناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.