الخميس 2025-08-07 06:15 م
 

نصائح هامة للتعامل مع موجات الحر

الخميس، 07-08-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري-   تشهد مناطق واسعة أجواءً شديدة الحرارة، أثّرت على نمط الحياة اليومي، وأجبرت الكثيرين على التزام منازلهم خلال ساعات النهار، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الصحة العامة.

وتزداد أهمية التوعية خلال موجات الحر، خاصة بالنسبة للأطفال، وكبار السن، والمرضى، كونهم أكثر عرضة للتأثر بمضاعفات ارتفاع الحرارة.


نصائح لتفادي أضرار موجة الحر:
البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة قدر الإمكان
شرب كميات كافية من المياه باستمرار
ارتداء ملابس قطنية وخفيفة وذات ألوان فاتحة
تجنب الخروج خلال ساعات النهار إلا للضرورة
الامتناع عن بذل مجهود بدني كبير أو ممارسة الرياضة
استخدام واقٍ شمسي لحماية البشرة عند التعرض لأشعة الشمس


وحذّر مختصون من تجاهل أعراض الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس، مثل الصداع، التعب الشديد، الغثيان، وتسارع ضربات القلب، داعين إلى التوجه فورًا لأقرب مركز صحي عند الشعور بأي منها.


وتستمر الدعوات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحذر، ومساعدة الفئات الضعيفة، وتقديم الماء والمساعدة للعمال في الشوارع أو من يحتاجون الدعم خلال هذه الأجواء.

 

 

 
 
ا

