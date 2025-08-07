لآلام الظهر المزمنة.. علاج نفسي فعال

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ماكواري في سيدني أن العلاج النفسي بالكلام، وخصوصًا العلاج الوظيفي المعرفي (Cognitive Functional Therapy)، يمكن أن يخفف من آلام الظهر المزمنة ويحسن جودة حياة المرضى ونشاطهم لمدة تصل إلى 3 سنوات بعد العلاج.

وأظهرت النتائج أن هذا النوع من العلاج يُعد تدخلاً فعالًا وآمنًا مقارنة بالرعاية التقليدية، حيث ساهم في تقليل شدة الألم ومحدودية الحركة الناتجة عن آلام أسفل الظهر.



كما بيّنت الدراسة أن إضافة التغذية الراجعة الحيوية (Biofeedback) إلى العلاج قد يعزز من فعاليته، لكنه لا يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق النتائج الإيجابية.



الدراسة تؤكد أهمية النهج النفسي إلى جانب العلاجات الجسدية في التعامل مع الآلام المزمنة، وتشجع على إعادة النظر في استراتيجيات علاج آلام الظهر عالميًا.