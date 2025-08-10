اجتماع عربي طارئ اليوم لبحث القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة

وقال مندوب دولة فلسطين في الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، السبت، إنّ الاجتماع سيُعقد الأحد في مقر الأمانة العامة، في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة و"السيطرة" عليه بالكامل، وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل القطاع وخارجه.
وأضاف أن الاجتماع يُعقد لوضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال ارتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وفرض مزيد من التجويع، وفي ظل استمرار تدمير مخيمات اللاجئين، والتوسع الاستعماري، وهدم المنازل والبنية التحتية، وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.
ويترأس الأردن الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تُعقد الاجتماعات برئاسة الدولة ورئيس الدورة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة
-
إصابة حرجة برصاص الاحتلال في مدينة أريحا
-
قوات الاحتلال توقف مركبة فلسطينية وتحتجز ركابها في نابلس
-
غارة إسرائيلية وسط خان يونس
-
آلاف الإسرائيليين في الشوارع: "أعيدوا الأسرى قبل فوات الأوان"
-
مسؤول إسرائيلي: لا نستبعد العودة إلى المفاوضات بشأن غزة
-
39 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
-
أكسيوس: ويتكوف سيجتمع مع رئيس وزراء قطر لبحث خطة إنهاء حرب غزة