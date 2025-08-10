اجتماع عربي طارئ اليوم لبحث القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة

07:33 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، دورة غير عادية، بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث آليات الحراك على المستويين العربي والدولي، والتصدي للجرائم الإسرائيلية، ومنع استمرارها، وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.





وقال مندوب دولة فلسطين في الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، السبت، إنّ الاجتماع سيُعقد الأحد في مقر الأمانة العامة، في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة و"السيطرة" عليه بالكامل، وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل القطاع وخارجه.



وأضاف أن الاجتماع يُعقد لوضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال ارتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وفرض مزيد من التجويع، وفي ظل استمرار تدمير مخيمات اللاجئين، والتوسع الاستعماري، وهدم المنازل والبنية التحتية، وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.



ويترأس الأردن الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تُعقد الاجتماعات برئاسة الدولة ورئيس الدورة.