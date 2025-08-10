الأحد 2025-08-10 08:09 ص
 

إصابة حرجة برصاص الاحتلال في مدينة أريحا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
 
الأحد، 10-08-2025 05:55 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، خلال اقتحام مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على شاب في شارع قصر هشام وسط المدينة، ما أدى إلى إصابته في الجزء العلوي من جسده، ونقل إثرها لمستشفى أريحا الحكومي حيث وصفت حالته بالحرجة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة شوارع وأحياء في مدينة أريحا، وسط إطلاق الرصاص الحي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 10-8-2025

الذهب

اقتصاد محلي 68.7 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأحد

آليات عسكرية إسرائيلية

فلسطين اجتماع عربي طارئ اليوم لبحث القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة

البنك المركزي

أخبار محلية البنك المركزي يعلن عن بعثات دراسية - تفاصيل

آليات عسكرية إسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة

فلسطين مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

خطوط النشاط الزلزالي

عربي ودولي زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب المكسيك

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

تعبيرية

الطقس تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة .. أمطار قد يصحبها الرعد



 
 





الأكثر مشاهدة