إصابة حرجة برصاص الاحتلال في مدينة أريحا

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على شاب في شارع قصر هشام وسط المدينة، ما أدى إلى إصابته في الجزء العلوي من جسده، ونقل إثرها لمستشفى أريحا الحكومي حيث وصفت حالته بالحرجة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة شوارع وأحياء في مدينة أريحا، وسط إطلاق الرصاص الحي.
