الخميس 2025-08-07 06:14 م
 

احذر التسمم الغذائي في الصيف

لا
تعبيرية
 
الخميس، 07-08-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد حالات التسمم الغذائي بسبب سرعة نمو البكتيريا على الأطعمة، خاصة خلال الرحلات والنشاطات الخارجية.

اضافة اعلان


أبرز الأسباب:
ترك الطعام في الحرارة لأكثر من ساعتين.
عدم طهي اللحوم جيدًا.
استخدام أدوات مشتركة بين النيء والمطبوخ.
تناول منتجات غير مبسترة.


الأعراض:
غثيان، قيء، إسهال، آلام بطن، حرارة مرتفعة.


الوقاية:
حفظ الطعام جيدًا.
طهو اللحوم حتى النضج الكامل.
غسل اليدين والأدوات.
شرب الماء وتعويض السوائل باستمرار.


في حال استمرار الأعراض أكثر من يومين أو ظهور علامات الجفاف، يجب مراجعة الطبيب فورًا.

 

فوشيا  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع العلمي 2025 - أسماء

جانب من المؤتمر

أخبار محلية التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"

تعبيرية

مناسبات محمد مهند البيايضه .. مبارك النجاح

مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

أخبار محلية مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

مستشفى الأميرة بسمة

أخبار محلية عملية زراعة قوقعة معقدة بمستشفى الأميرة بسمة لطفل يعاني من فقدان سمع خلقي

تعبيرية

أخبار محلية الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة

ارشيفية

أخبار محلية ازدحامات مرورية في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة