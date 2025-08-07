احذر التسمم الغذائي في الصيف

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد حالات التسمم الغذائي بسبب سرعة نمو البكتيريا على الأطعمة، خاصة خلال الرحلات والنشاطات الخارجية.

أبرز الأسباب:

ترك الطعام في الحرارة لأكثر من ساعتين.

عدم طهي اللحوم جيدًا.

استخدام أدوات مشتركة بين النيء والمطبوخ.

تناول منتجات غير مبسترة.



الأعراض:

غثيان، قيء، إسهال، آلام بطن، حرارة مرتفعة.



الوقاية:

حفظ الطعام جيدًا.

طهو اللحوم حتى النضج الكامل.

غسل اليدين والأدوات.

شرب الماء وتعويض السوائل باستمرار.



في حال استمرار الأعراض أكثر من يومين أو ظهور علامات الجفاف، يجب مراجعة الطبيب فورًا.