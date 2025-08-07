احذر التسمم الغذائي في الصيف

أبرز الأسباب:
ترك الطعام في الحرارة لأكثر من ساعتين.
عدم طهي اللحوم جيدًا.
استخدام أدوات مشتركة بين النيء والمطبوخ.
تناول منتجات غير مبسترة.
الأعراض:
غثيان، قيء، إسهال، آلام بطن، حرارة مرتفعة.
الوقاية:
حفظ الطعام جيدًا.
طهو اللحوم حتى النضج الكامل.
غسل اليدين والأدوات.
شرب الماء وتعويض السوائل باستمرار.
في حال استمرار الأعراض أكثر من يومين أو ظهور علامات الجفاف، يجب مراجعة الطبيب فورًا.
