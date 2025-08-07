5 أعراض تحذيرية للنوبة القلبية قد تظهر على أظافرك

الوكيل الإخباري- رغم أن معظم الناس يربطون أمراض القلب بألم الصدر أو ضيق التنفس، إلا أن الأظافر قد تحمل مؤشرات مبكرة وخفية لمشاكل قلبية خطيرة، وفق ما كشفه أطباء وخبراء صحة.

ويوضح مختصون أن بعض التغيرات الظاهرة على الأظافر قد تستدعي زيارة الطبيب فوراً، لأنها ترتبط بمشاكل في الدورة الدموية أو القلب. ومن بين أبرز هذه العلامات:

شحوب الأظافر: قد يدل على ضعف في تدفق الدم أو فقر الدم أو قصور في القلب.

اللون الأزرق أو البنفسجي: يشير إلى نقص الأكسجين في الدم، ما قد ينجم عن اضطراب قلبي.

تجمّع الأظافر: تضخّم أطراف الأصابع وانحناء الأظافر قد يدل على أمراض في القلب أو الرئة.

تنقّر الأظافر: خطوط أو حفر غير طبيعية قد تعكس وجود التهاب داخلي مزمن يؤثر على القلب.

نزيف شظوي: بقع دموية صغيرة تحت الأظافر قد تشير إلى التهاب في صمامات القلب أو خلل في الأوعية.



ويحذر الأطباء من تجاهل هذه الإشارات، مؤكدين على أهمية الفحص الطبي المبكر في حال ظهور أي من هذه التغيرات، خصوصًا عند وجود أعراض أخرى كالتعب أو ضيق التنفس.