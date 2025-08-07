كيف تختار المشروب في الحر؟

وأشارت إلى أن الكافيين قد يقلل من كفاءة الجسم في التبريد بنسبة تصل إلى 25%، كما أن له تأثيرًا مدرًا للبول، ما يؤدي إلى زيادة الجفاف، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرق الزائد.
كما حذّرت من المشروبات الغازية المحلاة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر (5–10 ملاعق لكل علبة)، والتي تسحب الماء من الجسم لهضمها، مما يزيد الإحساس بالعطش بدلاً من ترطيبه.
بدائل صحية للترطيب
ونصحت كيريشتينكو بتجنب هذه المشروبات عندما تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية، واستبدالها بمشروبات مرطبة مثل:
الماء مع الليمون
شاي الأعشاب
الشاي الأخضر البارد بالنعناع
الماء المنقوع بالفواكه أو الأعشاب بدون سكر أو بنسبة قليلة جدًا
وأكدت أن هذه البدائل لا تروي العطش فقط، بل تساهم في الوقاية من ضربة الشمس والحفاظ على توازن حرارة الجسم.
