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السبت، 27-05-2023 10:28 ص

مادة غذائية تحسن امتصاص الحديد في جسدك

فيتامين _الحديد


الوكيل الإخباري- الطماطم من أكثر أنواع الغذائية شيوعاً، ومن أهم مصادر القوة المضادة للأكسدة ومليئة بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ومن الأشياء المدهشة التى يمكن أن تحدث لجسمك عند تناول الطماطم الطازجة، وفقاً لما نشره موقع eatthis أنها:

مضادات الأكسدة

تعدّ من مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضراوات.

المزيد من البوتاسيوم

مصدر جيد للبوتاسيوم، والذي من المعروف أنه يساعد في خفض ضغط الدم.

حماية البشرة

مليئة بالكاروتينات، وهو نوع معين من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

تحسّن مزاجك

عزّز المزاج على المدى الطويل، فالمسنون الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً والذين تناولوا الطماطم مرتين إلى ست مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 46% للإبلاغ عن أعراض خفيفة أو شديدة للاكتئاب.

امتصاص الحديد بشكل أكثر فعالية

تعدّ أحد هذه الأطعمة، على وجه التحديد، قد تساعدك على امتصاص الحديد.

تلتئم جروحك بشكل أسرع

إضافة صحية للبشرة إلى النظام الغذائي، وتساعد في التئام الجروح بشكل أسرع.

عكاظ

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