الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 10-04-2023 02:57 م

مادة غذائية شائعة تسبب حصى الكلى

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الوكيل الإخباري- رغم فوائد البندورة الكثيرة على الجسم وغناها بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن الإكثار منها يضر بالصحة.

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ومعروف عن البندورة أنها تحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة المعروفة بالليكوبين التي ترتبط بقوة بانخفاض مخاطر الالتهاب والإجهاد التأكسدي، لذا يميل البعض إلى تناولها بكثرة، غير آبهين بالآثار الجانبية التي قد تحدث في أجسادهم، وهذه من أضرارها:

حموضة المعدة

تغير لون الجلد

حصوات الكلى

التحسس

آلام المفاصل

 

عكاظ

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