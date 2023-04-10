مادة غذائية شائعة تسبب حصى الكلى

الوكيل الإخباري- رغم فوائد البندورة الكثيرة على الجسم وغناها بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن الإكثار منها يضر بالصحة.

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ومعروف عن البندورة أنها تحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة المعروفة بالليكوبين التي ترتبط بقوة بانخفاض مخاطر الالتهاب والإجهاد التأكسدي، لذا يميل البعض إلى تناولها بكثرة، غير آبهين بالآثار الجانبية التي قد تحدث في أجسادهم، وهذه من أضرارها:



حموضة المعدة



تغير لون الجلد



حصوات الكلى



التحسس



آلام المفاصل

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