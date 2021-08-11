الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

ماذا نعرف عن فيروس ماربورغ الفتاك؟

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الأربعاء، 11-08-2021 01:52 ص

ماذا نعرف عن فيروس ماربورغ الفتاك؟

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إن السلطات الصحية في غينيا سجلت وفاة بفيروس "ماربورغ"، في حالة هي الأولى التي يُسجل فيها ذلك المرض الفتاك في غربي أفريقيا.اضافة اعلان


وكان هناك 12 تفشيا كبيرا لفيروس "ماربورغ" منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات الوفاة في الإصابة بفيروس "ماربورغ" تتراوح بين 24 و88 % في موجات التفشي السابقة، موضحة أن النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات، وفقا لفرانس برس.
 
 ما هو فيروس ماربورغ؟

ينتمي فيروس "ماربورغ" إلى نفس عائلة إيبولا، وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر أفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

ويبدأ تفشي فيروس ماربورغ عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.
 
 ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عدوى فيروس "ماربورغ" تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته، مشيرة إلى أنه عبارة عن حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس إيبولا.

وتشمل أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك هذا، الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلات، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المصاب بالفيروس.

وينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين.

 




 

 


 

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