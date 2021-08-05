الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 04:15 م

إحذر تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة

قهوة


الوكيل الإخباري - هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات التي اعتدنا على تناولها كل صباح، إلا أن الخبراء حذروا من تناولها على معدة فارغة نظراً لتأثيرها  السلبي على الصحة.

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و حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة، لما يمكن أن تحدثه تلك الأطعمة من مضاعفات قد تؤثر على معدة الشخص الذي يتناولها.


وحددت الخبيرة، آنا بيلوسوفا، خلال مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية عددا من الأطعمة شارحة في الوقت ذاته تأثيرها على المعدة الفارغة.


وضمت القائمة القهوة وعصائر الحمضيات والمشروبات الغازية الحلوة والتوابل الحارة.

القهوة 
وبحسب الخبيرة فإن الكافيين يحد من الشهية، لذلك من الأفضل تناول القهوة بعض الوقت بعد الإفطار.

التوابل الحارة والصلصات
كما ويجب التخلي عن التوابل الحارة والصلصات في بداية اليوم، وإلا فإن خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة يزيد.


المياه الغازية
وحذرت من المياه الغازية، وخاصة المياه الحلوة، فهي ضارة بشكل خاص على معدة فارغة. فكثرة تناول الصودا على معدة فارغة يؤدي أيضا إلى الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، مثل القرحة والتهاب المعدة.

 عصائر الفاكهة الحمضية
بالإضافة إلى ذلك، لفتت بيلوسوفا، الانتباه إلى استخدام عصائر الفاكهة الحمضية. كما أوضحت الخبيرة، أنه يجب دمج هذه العصائر مع وجبة فطور كاملة، وإلا فإنها ستؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.


وشددت على أن هذه العصائر يجب أن تكون طبيعية.

 

البيان

 




 

 


 

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