ماهو السيلوليت: أنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوكيل الإخباري - السيلوليت هو الاسم الذي يطلق على مجموعات الدهون التي تدفع ضد النسيج الضام تحت الجلد، غالبًا ما تظهر على الفخذين والمعدة والأرداف، حيث يجعل السيلوليت سطح الجلد يبدو متكتلًا ومتجعدًا أو يبدو خشناً مثل قشرة البرتقال.

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ويؤثر السيلوليت على الرجال والنساء، ومع ذلك فإن النساء يصبن بالسيلوليت بمعدل أعلى من الرجال، حيث يعتبر السيلوليت شائعاً جدا بين 80٪ و 90٪ من جميع النساء اللاتي مررن بالبلوغ مصابات بالسيلوليت، فيما يعاني أقل من 10٪ من الرجال من السيلوليت.





أعراض وأسباب السيلوليت





يوجد ثلاث طبقات رئيسية للجلد يجب أن تتعرفي عليها لتفهمي بشكل أعمق كيف يتكون السيلوليت لديك؛ الطبقة الخارجية والمرئية من الجلد تسمى البشرة، والطبقة الثانية التي تليها مباشرة تسمى الأدمة، أما الطبقة الأخيرة فتعرف بطبقة هالي، وهي تشكل المنطقة الأولى لتجمع الدهون لدى النساء في ألياف عامودية، وعند زيادة نسبة الدهون، تتضخم هذه الألياف العامودية مما يؤدي إلى تجمع الدهون بشكل عشوائي.





درجات السيلوليت





الدرجة الأولى: يظهر فيها السيلوليت فقط من خلال حصر الجلد والضغط عليه كارتداء ملابس ضيقة جداُ، وفي هذه الحالة يمكن اتباع مجموعة من الحميات الطبيعية والتمارين لتجنب تطوره.

الدرجة الثانية: يظهر جلدك كقشرة البرتقال أثناء الوقوف فقط، ويمكن من خلال مجموعة من العلاجات والتدريبات التخلص من آثاره لكن يحتاج إخفاؤها بشكل كامل وقت أطول.

الدرجة الثالثة: يظهر لديك السيلوليت أثناء الوقوف وعند الاستلقاء أي بشكل دائم، وهو أصعب حالات السيلوليت حيث يمكن تخفيف ظهوره فقط، ولكن ليس إخفاؤه بشكل كامل.

أسباب السيلوليت



نقص الفيتامينات: اتباع نظام غذائي فقير بالفيتامينات والألياف التي يحتاجها جسمك، إضافة إلى قلة النشاط البدني، ولذلك يلاحظ انتشار السيلوليت لدى النساء في البلدان الصناعية أكثر من النساء في البلدان النامية، حيث يلتزمن بالعمل المكتبي، ويتناولن الوجبات السريعة المليئة بالكربوهيدرات والدهون، وإلى جانب الهرمونات وتغيراتها التي ذكرناها سابقاً.



لون البشرة: فإن سمك ولون البشرة لديكِ يلعب دوراً أيضاً، فكلما زادت رقتها زاد احتمال ظهور السيلوليت عليها بشكل أوضح، ويكون أقل ظهوراً لدى صاحبات البشرة الداكنة.



قلة ممارسة الرياضة: كما أن أسلوب حياتك يخبرك بإمكانية ظهور السيلوليت لديك، فإذا كنت لا تمارسين أي نوع من التمارين الرياضية، فستكونين عرضة للسيلوليت أكثر من التي تمارس الرياضة بشكل منتظم.



العادات الغذائية الضارة: إذا كنتِ تفضلين تناول الدهون على الخضار، والتدخين الذي يخرب بروتين الكولاجين في بشرتك على استنشاق الهواء النقي، فتوقعي ظهور السيلوليت قريباً وبخاصة إذا كنت تشربين القهوة أكثر من الماء.



هرمونات الحمل والولادة: يرتبط ظهور السيلوليت بشكل كبير بالهرمونات الأنثوية التي تزيد من تخزين الدهون في مناطق معينة من الجسم في الحمل والولادة، لذا يلاحظ انتشاره في منطقة الأفخاذ والأرداف والبطن والذراعين.

يمكن إجراء الإجراءات الطبية التالية بواسطة طبيب أو طبيب أمراض جلدية. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك مساعدتك في تحديد العلاج الأفضل لك كالآتي:





تحلل الدهون بالتبريد

تحلل الدهون بالتبريد، أو CoolSculpting، هو إجراء غير جراحي يزيل السيلوليت عن طريق تجميد الخلايا الدهنية تحت الجلد، حيث يؤدي هذا إلى تمزق الخلايا الدهنية وامتصاص محتوياتها من قبل الجسم، وهناك حاجة إلى عدة علاجات لإذابة شبر واحد من الدهون، قد يستغرق الأمر من ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى تلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في السيلوليت.



الموجات فوق الصوتية

الموجات فوق الصوتية هي إجراء غير جراحي يستخدم الموجات الصوتية لاستهداف وإزالة الدهون في البطن والفخذين. تستغرق النتائج شهرين أو ثلاثة أشهر. يوصى بدمج الموجات فوق الصوتية مع علاج آخر للسيلوليت،وقد تتمكن أيضًا من استخدام الموجات فوق الصوتية لقياس فعالية علاجات السيلوليت الأخرى.



العلاج بالإبر

سيلفينا هو إجراء غير جراحي يحدث أثناء العملية ويتم استخدام إبرة لتفتيت الأربطة الصعبة تحت الجلد للتخلص من السيلوليت على الفخذين والأرداف. يمكن رؤية النتائج في أقل من ثلاثة أيام ويمكن أن تستمر حتى ثلاث سنوات.



العلاج بالموجات الصوتية

تم تطوير هذا العلاج لتقليل السيلوليت، وهو يعمل عن طريق اهتزاز النسيج الضام في مناطق الجسم المعرضة للسيلوليت، يساعد ذلك على تحفيز وزيادة إنتاج الكولاجين وتحسين مظهر الجلد وملمسه ومرونته.



العلاج بالليزر والترددات الراديوية

تستخدم هذه العلاجات الطبية تدليك الأنسجة مع مزيج من تقنية الترددات الراديوية وضوء الأشعة تحت الحمراء وطاقة ليزر الصمام الثنائي لعلاج السيلوليت، يمكن أيضًا استخدام الحرارة والشفط، والسيلوليت هو أحد أنواع العلاج بالليزر الذي يكسر العصابات القاسية تحت الجلد التي تجعل السيلوليت ملحوظًا. قد يثخن جلدك أيضًا. تظهر التحسينات بعد سلسلة من العلاجات، ويمكن أن تستمر ستة أشهر أو أكثر.



تحرير الأنسجة الدقيقة

هذا الإجراء يكسر العصابات القوية تحت الجلد بجهاز يحتوي على شفرات صغيرة. يتم قطع العصابات، مما يسمح للأنسجة بالتحرك لأعلى لملء الجلد المدمل، وقد تستمر النتائج لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.



الكاربوكسي ثيرابي

خلال هذا الإجراء لعلاج السيلوليت يقوم الفني بإدخال ثاني أكسيد الكربون تحت الجلد مباشرة. يُعتقد أن هذا يزيد من تدفق الدم إلى المنطقة ، مما قد يساعد في تقليل ظهور السيلوليت. قد تشعر بعدم الراحة وكدمات مؤقتة.

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