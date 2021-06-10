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الخميس، 10-06-2021 11:01 ص

ماهي أعراض نقص كريات الدم البيضاء عند النساء

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الوكيل الإخباري - تعد كريات الدم البيضاء، التي يتم إنتاجها في نخاع العظام، جزءاً مهماً من جهاز المناعة، وسلاحَ الجسم الطبيعي لمحاربة البكتيريا والفيروسات والجراثيم؛ وعندما يكون لديك انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، فقد تكونين مصابة بتثبيط جهاز المناعة؛ مما يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بعدوى خطيرة لا تزول، أو يصعب علاجها. 

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أعراض نقص كريات الدم البيضاء عند النساء :

- ارتفاع درجة الحرارة من 38 درجة مئوية فما فوق.
- قشعريرة.
- تعرّق.
- ضيق في التنفس.
- إعياء وتعب شديد.
وينصح في هذه الحالة بالتواصل مع الطبيب المختص.

 

أسباب نقص كريات الدم البيضاء :

- بعض المشاكل في خلايا الدم أو نخاع العظام، وتشمل: فقر دم لا تنسجي، فرط الطحال أو فرط نشاط الطحال، متلازمة خلل التنسج النقوي، متلازمة تكاثر النخاع، وتليف النخاع.
- السرطان وعلاجاته: يمكن أن تؤدي أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك اللوكيميا، إلى نقص الكريات البيضاء.
- مشاكل خلقية: تظهر الاضطرابات الخلقية عند الولادة، وتشمل المشاكل الخلقية التي يمكن أن تؤدي إلى نقص الكريات البيضاء، الحالات التي تؤثر على كيفية عمل نخاع العظام في تكوين خلايا الدم، مثل: متلازمة كوستمان، أو قلة العدلات الخلقية الشديدة.
- أمراض معدية: تشمل الأمراض المعدية التي يمكن أن تسبب انخفاض كريات الدم البيضاء، فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، مرض السل، واضطرابات المناعة الذاتية.
- تعاطي بعض العقاقير الطبية قد تُسبب نقص كريات الدم البيضاء.

 

المصدر- سيدتي 

 



 




 

 


 

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