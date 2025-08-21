الخميس 2025-08-21 11:58 ص
 

بالتعاون مع الأردن .. الإمارات تواصل إرسال الإنزالات الجوية

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
 
الخميس، 21-08-2025 11:32 ص
الوكيل الإخباري-   نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية الإنزال الجوي الـ 76 للمساعدات ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، وذلك بالتنسيق مع الأردن وبمشاركة مجموعة من الدول، وتأتي هذه الإنزالات استمراراً لجهد الإمارات الإغاثي لأهل قطاع غزة، وشاركت في هذه العملية كل من ألمانيا، فرنسا، هولندا، سنغافورة وإندونيسيا.اضافة اعلان


وتضمنت الشحنة التي جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية على كميات من المواد الغذائية الأساسية، وبإتمام هذه الإنزال يبلغ إجمالي ما أنزلته الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 4020 طنا من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وتواصل الإمارات مد يد العون لسكان القطاع الذين يواجهون ظروفاً قاسية، انطلاقاً من ديدن الدولة بأهمية العمل الإغاثي وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين الذين يواجهون الأزمات.
 
 
