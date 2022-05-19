ما أسباب الإصابة بنوبة الارتجاف

الوكيل الإخباري - قال البروفيسور أندريس سيبالوس- باومان إن الارتجاف له أسباب عدة، أبرزها الصرع والشلل الرعاش المعروف أيضاً باسم الباركنسون.





وأضاف طبيب الأعصاب الألماني أن الارتجاف قد يرجع أيضاً إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو اضطراب عصبي بسبب داء السكري أو مشاكل الكلى.





وتشمل أسباب الارتجاف أيضاً نقص فيتامين B12 والكالسيوم والعديد من أمراض المخيخ ، قد يرجع إلى تعاطي أدوية معينة مثل الأدوية النفسية أو أدوية الصرع أو أدوية الربو.





وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الارتجاف وعلاجه في الوقت المناسب. ويمكن علاجه بواسطة الأدوية مثل حاصرات بيتا، وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة لزرعة جهاز منظم نبضات الدماغ.

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