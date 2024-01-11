ما الفرق بين السعال الحاد والمزمن؟

الوكيل الإخباري - السعال العرضي طبيعي وصحي، لكن قد يشير السعال، الذي يستمر لعدة أسابيع أو يظهر معه مخاط ملون أو دموي، إلى حالة تحتاج إلى عناية طبية.



فالسعال هو استجابة الجسم عندما يزعج شيء ما في الحلق أو الشعب الهوائية، فيحفز المهيج الأعصاب التي ترسل رسالة إلى الدماغ، الذي يخبر عضلات الصدر والبطن لدفع الهواء من الرئتين.

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وبحسب "مديكال إكسبريس"، في بعض الأحيان قد يكون السعال قوياً للغاية. كما أن السعال المطول والقوي يمكن أن يهيج الرئتين، ويسبب المزيد من السعال.

وينتج عن ذلك الأرق، أو الدوار، أو الإغماء، أو الصداع، وسلس البول، والقيء.



السعال الحاد والمزمن

بحسب خبراء "مايو كلينيك"، يعتبر السعال حاداً إذا استمر أقل من 3 أسابيع، ويحدث عادة بسبب الزُّكام، أو الإنفلونزا، أو استنشاق المهيجات مثل: الدخان أو الغبار أو المواد الكيميائية أو جسم غريب.



وتشمل أسباب السعال المزمن: الالتهاب الرئوي، والسعال الديكي، والحساسية، والربو، والالتهاب الشعبي، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وعدوى كورونا، والفيروس المخلوي التنفسي، والسكتة القلبية، وسرطان الرئة.



وإذا رافق السعال أعراض أخرى مثل سيلان الأنف أو انسداده، أو ارتفاع الحرارة فيُنصح بارتداء كمامة، وإجراء اختبار كورونا.



وبشكل عام، عند الإصابة بسعال يُنصح بشرب السوائل، وتهوية المكان والحفاظ على رطوبته، ومراجعة الطبيب لمعرفة السبب.

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