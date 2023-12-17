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الأحد، 17-12-2023 12:22 م

علاجات لتخفيف السعال لدى الحامل

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الوكيل الإخباري - تنخفض المناعة العامة للمرأة أثناء الحمل، مما يجعلها أكثر عرضة للعدوى، والسعال، وردود الفعل التحسسية المتكررة، إذ يعد ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين أثناء الحمل سبباً بارزاً وراء السعال الجاف.

وتشكل الكحة لدى الحامل نوعاً من الخوف على حياة الجنين، في حال كانت حادة، لكن استناداً للعديد من الدراسات فإن الكحة الشديدة لا تسبب ضرراً خطيراً على الجنين، إلا عند استمرارها لفترة طويلة دون علاج، لذا ينصح باستشارة الطبيب لتحديد أفضل علاج.

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وفيما يلي، نستعرض بعض العلاجات المنزلية السهلة للسعال الخفيف أثناء الحمل:
1- أخذ قسطٍ كافٍ من النوم.
2- الإكثار من شرب السوائل.
3- تناول الأطعمة الغنية بالزنك وفيتامين "C".
4- المضمضة بمحلول ملحي.
5- تناول الشاي مع العسل أو الزنجبيل أو الليمون، أو العسل مع أوراق الريحان، أو الكركم مع الحليب.


العلاج بالأدوية
أما العلاج بالأدوية، فيفضل تجنب استخدام الأدوية خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، وذلك لأن هذه الفترة تُعتبر من أهم مراحل تطور الجنين، ويجب استشارة الطبيب أولاً قبل تناول أي دواء خلال فترة الحمل أو التخطيط له.


نصائح لتجنب الإصابة بالسعال:
1- غسل اليدين بانتظام
2- ممارسة الرياضة بشكل منتظم
3- التركيز على الأطعمة بالفيتامينات والمعادن، وتجنب الوجبات الثقيلة
4- عدم التواصل مع الأشخاص الذين يعانون من الإنفلونزا
5- شرب كميات كافية من الماء
6- تناول المكملات الغذائية الخاصة بالحمل .

 


وختاماً، يعد استخدام الأعشاب خلال الثلث الأول والأخير من الحمل غير آمن للجنين بتاتاً، ويجب على الحامل استشارة الطبيب قبل تناول أي من الأعشاب لأغراض طبية وبكميات عالية.

 

 

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