السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مظاهرات ومسيرات في أنحاء بريطانيا لوقف إطلاق النار في غزة

هيئة الطاقة تتلقى 40 طلبا للحصول على تراخيص في عدد من القطاعات

الحنيطي يشرف على تجهيز طائرات المساعدات الأردنية المتوجهة إلى غزة

سيناتور اميركي: لا يمكننا الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد

استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة في سجون الاحتلال

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

تفريغ حمولة السفينة "أوبن آرمز" بالكامل في غزة

تنظيم الاتصالات: 196 مجموع أعداد مشغلي البريد العاملة حتى نهاية عام 2023

الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن "الله أكبر" في أذان الفجر الثاني

السبت، 16-03-2024 02:40 م

ما الوقت المناسب للتمارين في رمضان؟

547794_4_1710581447


الوكيل الإخباري - مع التغيرات التي تطرأ على جدول الحياة اليومية خلال شهر رمضان، يُطرَح التساؤل عن التوقيت المناسب للتمارين، ونوعيتها، هل الأفضل خلال ساعات الصيام، أو بعد الإفطار؟ وهل يمكن أن يبدأ الشخص ممارسة الرياضة في رمضان؟

وبحسب رنا الهندي خبيرة التغذية ومدربة اليوغا: "يفضل البعض ممارسة الرياضة بعد الإفطار، عندما يتم استعادة مستوى الطاقة. ومع ذلك، فالأفضل تناول وجبة خفيفة والانتظار لساعة أو اثنتين قبل التمرين للسماح للجسم بهضم الطعام وتجنب الانزعاج".

اضافة اعلان


وتضيف الهندي: "هناك وقت آخر يمكن ممارسة الرياضة فيه وهو الصباح الباكر، حيث لا يزال لدى الشخص بعض الطاقة ليتمكن من ممارسة الرياضة".


وتتابع: "ويمكن أيضاً أن يكون ذلك قبل الإفطار بساعة، حيث يمكن تجديد الطاقة مباشرة بعد التمرين من خلال تناول إفطار صحي".


و"إذا كنت لا تمانع في الاستيقاظ مبكراً أو السهر لوقت متأخر من الليل، فيمكنك ممارسة الرياضة قبل السحور. فهذا يساعد في تعزيز الطاقة والتمثيل الغذائي طوال اليوم".


نوع التمارين
أما بالنسبة لنوعية التمارين، فالأفضل ممارسة التمارين ذات الشدة المنخفضة إلى المتوسطة؛ مثل: المشي السريع، والركض، وركوب الدراجات.


كذلك يمكن ممارسة تدريب القوة للحفاظ على الكتلة العضلية، أو اليوغا وتمارين التمدد للمرونة والتوازن والاسترخاء.


وتشدد الهندي على أن النصيحة الأهم هي "القيام بالتمارين لمدة قصيرة، وأخذ فواصل زمنية بينها".


كذلك، تجنب التمارين عالية الكثافة التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف والتعب خلال فترة الصيام.


وإذا كنت تمارس الرياضة بالفعل بانتظام، فاستمر في ممارسة روتينك الرياضي، وقم ببعض التعديلات اعتماداً على مستويات الطاقة لديك والوقت الذي تريد ممارسة الرياضة فيه.


ومع ذلك، لا تبدأ ممارسة الرياضة أثناء الصيام. إذا كنت ترغب في بدء ممارسة الرياضة بشهر رمضان، فحاول القيام بها خلال ساعات الإفطار، لتجنب التعب والجفاف ونقص السكر في الدم.

 

24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
البروتين-النباتي

البروتين النباتي يحسن نوعية النوم لدى النساء

2_723786

أطعمة تسبب الصداع النصفي

medium_2024-03-11-e3586fb607

ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام على المشروبات الغازية؟

446107_59_1710581450

علامات مبكرة للسرطان ينبغي الحذر منها

135-194537-important-keep-teeth-healthy-ramadan_700x400

نصائح هامة للعناية بصحة الفم في رمضان

555555

نصائح لتعزيز الصحة العقلية في رمضان

أخبار متعلقة
sugar-and-sweets-resize

تخلص من إدمان السكر والحلويات في رمضان.. بهذه الطريقة

1414

8 مشروبات هي الأفضل لصحتك خلال شهر رمضان