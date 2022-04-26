الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توقع ارتفاع أسعار الدواجن بعد عيد الفطر

شبكة VK الروسية توفر خدمات جديدة لعشاق الألعاب الإلكترونية

فصل أنظمة الطاقة المتجددة العاملة بالعبور أيام العطل

الحنيطي: القوات المسلحة ستشهد تطوراً خلال الأعوام القادمة

الفلك الدولي: عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء فلكياً في هذه الدول

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

فقدان مبلغ مالي في عمان

الأردن.. الطلاق ليس شرطاً لاستعادة الأردنية لجنسيتها

الأرصاد: موجة غبار وزخات من المطر مساء اليوم

قطر تؤكد دور الوصاية الهاشمية لحماية القدس والمقدسات

الثلاثاء، 26-04-2022 02:21 م

ما دلالة الرؤية الضبابية صباحاً؟

820208122412951338138


الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة عين الألمانية إن الرؤية الضبابية صباحاً تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة، لأنها تنذر بتجلط الدم في شبكية العين.


وأوضحت المؤسسة أن عوامل الخطورة المؤدية إلى تجلط الدم في الشبكية تتمثل في أمراض العيون مثل المياه الزرقاء الغلوكوما وأمراض القلب والأوعية الدموية تصلب الشرايين وداء السكري، بالإضافة إلى التقدم في العمر وأسلوب الحياة غير الصحي التدخين والبدانة وقلة الحركة.


وأكدت المؤسسة أن التشخيص المبكر لتجلط الدم في الشبكية يحول دون حدوث أضرار مستديمة مثل فقدان البصر في العين المصابة، مشيرة إلى أنه غالباً ما يتم علاج التجلط بواسطة الأدوية، التي تساعد على سيولة الدم وإزالة التجلط.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
938d6a0e31416eb539c54de62912da91adc839f2

الشوربات الجاهزة في رمضان .. تجنبها لهذا السبب!

GTFzx

شرب كميات كافية من المياه عند الإفطار يقيك من هذه الأعراض !

نصائح ذهبية لصيام صحي_0

نصائح ذهبية لصيام صحي خالي من المشاكل

drinking-glass-of-water

نصائح أساسية للحد من العطش الشديد خلال شهر رمضان​​​​​​​

Thrombus28

7 أمور تساهم في الاصابة بجلطة الدم وهذه اعراضها !

po71W

نصائح مهمة قبل ممارسة الأنشطة الرياضية خلال الصيام