الوكيل الإخباري - فتق البطنهو نتوء في الأمعاء أو الأنسجة الأخرى من خلال ضعف أو فجوة في جدار البطن؛ ما يسمح بدفع حلقة من نسيج الأمعاء أو البطن عبر طبقة العضلات. ويحدث الفتق البطني في أي مكان على طول خط الوسط «المركز العمودي» لجدار البطن.

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ويمكن أن يختلف سبب الفتق البطني اعتماداً على موقعه، بالإضافة إلى تاريخكِ الطبي وصحتكِ، ولكن قد يكون الضعف في جدار البطن الذي تبرز من خلاله الأمعاء جزءاً من التكوين الطبيعي لجسمكِ؛ ما ينتج عنه الإصابة بفتق البطن.

أسباب فتق البطن عند النساء

يوجد العديد من الأسباب الصحية المحتملة التي يُمكن أن تؤدي إلى الإصابة بفتق البطن عند النساء، أبرزها ما يلي:

- السعال المزمن والقيء الشديد أو المزمن.

- مرض السكري.

- رفع الأوزان الثقيلة.

- السمنة.

- الحمل.

أنواع فتق البطن



- الفتق الشرسوفي «منطقة المعدة»: يحدث في أي مكان من أسفل عظم الصدر مباشرة إلى السرة، ويظهر هذا النوع من الفتق لدى كل من الرجال والنساء.

- فتق السرة: يحدث في منطقة السرة.

- الفتق الجراحي. يتطور في موقع الجراحة السابقة، وما يصل إلى ثلث المرضى الذين خضعوا لجراحة في البطن سيصابون بفتق جراحي في موقع الندوب. ويمكن أن يحدث هذا النوع من الفتق في أي وقت، من شهور إلى سنوات بعد جراحة البطن.

ما علامات وأعراض فتق البطن؟

لا يشعر بعض المرضى بأي إزعاج في المراحل المبكرة من تكوين الفتق البطني، وغالباً ما تكون العلامة الأولى عبارة عن انتفاخ مرئي تحت الجلد في البطن أو منطقة حساسة عند اللمس، وقد يصبح الانتفاخ مسطحاً عند الاستلقاء أو الضغط عليه. ويتسبب الفتق البطني في زيادة مستوى الألم عند:

- رفع الأشياء الثقيلة.

- حركة الأمعاء أو التبول.

- الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من الزمن.

- يمكن أن يحدث ألم شديد في البطن إذا انتفخ جزء من الأمعاء عبر جدار البطن وانحصر في الفتحة؛ إذ يصبح الجزء المحاصر من الأمعاء مخنوقاً، ويفقد إمدادات الدم ويبدأ في الموت، وهي حالة طبية طارئة تتطلب رعاية فورية.

- الإصابة بالغثيان والقيء والحُمَّى أو تسارع دقات القلب.

- ألم في البطن، وبخاصة حول النتوء.

سيدتي