السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي مشبوه من لبنان

مصر تنفي ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في البلاد

حماس: نثمن موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا

صحة غزة: إخلاء المستشفى الإندونيسي وبقية جرحى "الشفاء"

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

لحظة وصول شاحنات مساعدات للمستشفى الميداني الأردني بغزة - صور

رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

رئيس لجنة فلسطين النيابية: الأردن داعم ومساند لفلسطين

3160 أسيرا فلسطينيا بالضفة منذ بدء الحرب

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من نابلس

عاجل

رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

السبت، 25-11-2023 01:26 م

ما هي أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين؟

20160909_1473448134-43568


الوكيل الإخباري - عرف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الانتفاخ، وهو عبارة عن غاز أكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي والمعدة، مشيرا إلى وجود نوعين من الغازات أحدهما طبيعي وآخر غير طبيعي بالقولون والأمعاء والمعدة.

اضافة اعلان

 

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التدخين له علاقة وثيقة بالانتفاخ، حيث أن كل مدخن يعاني من الانتفاخ، بسبب بلع الهواء ودخوله إلى الرئة ومن ثم إلى المعدة، منوها أن كل من توقف عن التدخين يزيد وزنه بسبب انتهاء بالونة الهواء المتواجدة في المعدة التي تخفض شهيته.


وأكد موافي، أن شرب المياه الغازية مع الأكل يؤدي للانتفاخ، علاوة على أن العصبية والتوتر، وهي عوامل تسبب جميعها انتفاخ المعدة.

 

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_33023_120b6f45529-28ed-4c3b-8b99-4fe26b1c22da

تعاني من كثرة الالتهابات بالجسم؟- نصائح لتقليل حدتها

tbl_articles_article_20535_356eeb23b1a-2022-4968-92d2-fbb9e438834c

الانزلاق الغضروفي القطني- كيف يمكن علاجه؟

91f235eedd61f1427ba8128743972b358acf77d4

20 دقيقة من التمارين تزيل أثر نقص النوم

لحمة

دراسة: عنصر في ألبان ولحوم البقر يقاوم السرطان

أطعمة-تزيد-من-قوة-الذاكرة-عند-الإنسان

تناول الحبوب الكاملة يومياً يمنع تدهور الذاكرة

iStock-854725402-1080x675

الدهون المشبعة قد تؤثر على مستوى التستوستيرون

أخبار متعلقة
GUM_784690

فوائد وأضرار مضغ اللبان

علاج_تحجر_البطن

في 30 دقيقة فقط - كيف تتخلص من تحجر البطن بدون أدوية؟

22

عواقب خطيرة للإمساك المزمن

Doc-P-1128642-638352144807899082

متى يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل؟!

620e594c4c59b71efc2a8d0a

علامات مبكرة لسرطان الفم يستطيع طبيب الأسنان اكتشافها

9-1699191787

ما هي أفضل المواد الغذائية 'المضادة للسرطان'