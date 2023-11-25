ما هي أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين؟

الوكيل الإخباري - عرف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الانتفاخ، وهو عبارة عن غاز أكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي والمعدة، مشيرا إلى وجود نوعين من الغازات أحدهما طبيعي وآخر غير طبيعي بالقولون والأمعاء والمعدة.

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وقال موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التدخين له علاقة وثيقة بالانتفاخ، حيث أن كل مدخن يعاني من الانتفاخ، بسبب بلع الهواء ودخوله إلى الرئة ومن ثم إلى المعدة، منوها أن كل من توقف عن التدخين يزيد وزنه بسبب انتهاء بالونة الهواء المتواجدة في المعدة التي تخفض شهيته.



وأكد موافي، أن شرب المياه الغازية مع الأكل يؤدي للانتفاخ، علاوة على أن العصبية والتوتر، وهي عوامل تسبب جميعها انتفاخ المعدة.

الكونسلتو

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