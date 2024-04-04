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الخميس، 04-04-2024 01:16 م

ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب في الصباح؟

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسات عديدة أن "عدم انتظام ضربات القلب البطيني"، من المرجح أن يحدث في الصباح، عندما يستيقظ الناس بعد نوم الليل، ولكن لم يتم فهم آلية التحفيز بشكل كامل.

الآن، كشفت أبحاث في "إمبريال كوليدج لندن" أن اضطرابات القلب مرتبطة بالارتفاع الطبيعي لهرمون التوتر، الكورتيزول، والذي يصل إلى ذروته بالدم أول شيء في الصباح.

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وفي دراسة أجريت على الحيوانات، وجد الباحثون أن الكورتيزول يرتبط بمستقبل محدد في خلايا القلب، ويؤثر هذا المستقبل على الجينات التي تنظم القنوات الأيونية في غشاء الخلية، والتي تتحكم في نبضات القلب.


ومع تغير نشاط القنوات الأيونية، يصبح القلب أكثر عرضة للخطر، لأنه من السهل على النبضات الكهربائية المنتظمة، التي تسبب ضربات القلب المنتظمة، أن تتحلل إلى نشاط أكثر فوضوية، أو عدم انتظام ضربات القلب.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، يتأثر إيقاع الكورتيزول اليومي، أو الليلي، بالنوم، مع زيادة في الكورتيزول، قبل دقائق فقط من الاستيقاظ.


وتكشف هذه الدراسة المثيرة للاهتمام عن تفسير محتمل للغموض الذي يجعل عدم انتظام ضربات القلب البطيني أكثر شيوعاً في الصباح.



وتحدد الدراسة ارتفاع الكورتيزول باعتباره الجاني، ويسمح ذلك باستكشاف خيارات علاجية جديدة يمكن أن تقلل من هذه المشكلة، التي قد تقود إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

 

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