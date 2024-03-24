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الأحد، 24-03-2024 11:30 ص

لماذا نشعر بالوخز والتنميل في الذراع؟

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الوكيل الإخباري - قال مركز "الصحة" بألمانيا إن الشعور المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع ينذر بالإصابة بواحدة من المشكلات الصحية الخطيرة التالية:

- السكتة الدماغية: عند الإصابة بسكتة دماغية، لا يمكن في كثير من الأحيان تحريك الذراع و/أو اليد و/أو الساق بشكل صحيح.
- الانزلاق الغضروفي: حيث يضغط القرص النازح على العصب ويسبب الأعراض.
- اعتلال الأعصاب: اعتلال الأعصاب هو مرض يحدث فيه اضطراب توصيل المنبهات. غالباً ما يكون اعتلال الأعصاب نتيجة لمرض آخر مثل مرض السكري المتقدم.
- متلازمة النفق الرسغي: غالباً ما يتعرض العصب المتوسط للانضغاط.
- شد العضلات: يمكن أن يكون الشد العضلي المزمن في منطقة الكتف والرقبة سبباً آخر للوخز والتنميل في الذراع. يمكن أن ينشأ هذا الشد على سبيل المثال بسبب الوضع غير الصحيح في العمل أو بسبب الإجهاد.
- اضطراب التمثيل الغذائي: يمكن أيضاً أن يصاحب الاضطرابات الأيضية الشعور بالتنميل والوخز في الذراع. ويمكن أن يكون هذا أيضاً علامة على مرض السكري.

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وعلى أية حال ينبغي استشارة طبيب الصحة الجسدية لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع والخضوع للعلاج بالوقت المناسب.

 

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