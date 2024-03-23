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السبت، 23-03-2024 10:15 ص

مشروب رمضاني شهير يحارب السكري والسرطان- ما هو؟

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الوكيل الإخباري - يعتبر عصير الخروب واحدًا من المشروبات الباردة التي يُفضلها الكثيرون خلال شهر رمضان الكريم بعد الإفطار، بسبب مذاقه الرائع والمحبب لهم.

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فوائد مشروب الخروب

 

 1- قليل الدسم
لا يحتوي مسحوق الخروب على أي دهون تقريبًا، لذا فهو خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الدهون.


2- منخفض الصوديوم
الكثير من الصوديوم في النظام الغذائي قد يزيد من خطر الإصابة بما يلي:
- ضغط دم مرتفع
- نوبة قلبية
- سكتة دماغية
- هشاشة العظام
- مشاكل في الكلى
ومسحوق الخروب لا يحتوي على الصوديوم، ويعد خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم.


3- غني بالكالسيوم
الكالسيوم معدن مهم لصحة العظام، كما أنه يساعد القلب والأعصاب والعضلات على العمل بشكل جيد.
تحتوي ملعقتان كبيرتان من مسحوق الخروب على 42 ملغ من الكالسيوم، أو 4% من الكمية الموصى بتناولها يومياً.


4- غني بالألياف
تحتوي ملعقتان كبيرتان من مسحوق الخروب على ما يقرب من 5 جرامات من الألياف، أي أكثر من 20 بالمائة من الكمية الموصى بها يوميًا.
ووجدت دراسة أجريت عام 2010 أن مادة البوليفينول المضادة للأكسدة الموجودة في ألياف الخروب غير القابلة للذوبان تخفض نسبة الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.


5- خالي من الغلوتين
الغلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير والجاودار والتريتيكال.
ويحفز الغلوتين لدى بعض الأشخاص جهاز المناعة لديهم لمهاجمة الأمعاء الدقيقة، وتسمى هذه الحالة بمرض الاضطرابات الهضمية.


6- يساعد على تخفيف الإسهال
بفضل محتواه من مادة التانين، تم استخدام مسحوق الخروب كعلاج طبيعي للإسهال.
العفص هي مادة البوليفينول الموجودة في بعض النباتات، وتشير الأبحاث إلى أن تناول مسحوق الخروب الغني بالتانين مع سائل الإماهة الفموية آمن وفعال لعلاج الإسهال الحاد عند الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 21 شهرًا.


7- مصدر جيد لمضادات الأكسدة
وفقا لدراسة أجريت عام 2003، تعتبر ألياف الخروب مصدرا غنيا لمضادات الأكسدة البوليفينول.
وحددت الدراسة 24 مركبًا من مادة البوليفينول في ألياف الخروب، خاصة حمض الغال والفلافونويدات.
وثبت أن كل من حمض الغاليك والفلافونويد يقللان من الإجهاد التأكسدي.
كما تم العثور على حمض الغال لمسح الجذور الحرة وقتل الخلايا السرطانية.
وأظهرت الأبحاث أن مركبات الفلافونويد لها قدرات مضادة للالتهابات، ومضادة للسرطان، ومضادة لمرض السكري، وقدرات وقائية للأعصاب.


8- لا يحتوي على التيرامين
التيرامين هو منتج ثانوي للتيروزين، وهو حمض أميني، ووفقًا لمؤسسة الصداع الوطنية، فإن الأطعمة التي تحتوي على التيرامين قد تسبب الصداع النصفي.
الخروب لا يحتوي على التيرامين ويعتبر آمنًا للأكل إذا كان الشخص يعاني من الصداع النصفي.

 

الكونسلتو

 

 




 

 


 

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