ما هي فرص الحمل في سن الأربعين وما هي خطورته

الوكيل الإخباري - الحمل في سن الأربعين قد يكون أمنية وتحققت لإمرأة طال إنتظارها للإنجاب، وقد يكون حمل غير مخطط له وحدث فجأة، وقد يكون برغبة الوالدين معاً، ومن ذلك يتضح أن الحمل في سن الأربعين أمر من الجائز حدوثه طالما توافرت فيه كل العوامل التي تؤدي إليه.

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ما هي فرص الحمل في سن الأربعين؟



تقول الدكتورة أمينة العسلي إختصاصية النساء والتوليد بدبي، أن الحمل في سن الأربعين من الممكن أن يحدث طالما كانت هناك دورة شهرية منتظمة، وتوافرت كل العوامل التي تساهم في حدوثه.

وقالت العسلي أن السن الأنسب للحمل هو سن ما بين العشرين والخامسة والثلاثين، لأنه كلما زاد عمر المرأة كلما زادت إحتمالات تعرضها لبعض المخاطر.





قالت العسلي أن الحمل في سن الأربعين يحتاج إلى متابعة وعناية دقيقة للغاية بدءاً من لحظة حدوثه ووصولاً لمرحلة الولادة، حتى تتجنب الحامل مخاطره التي تتمثل فيما يلي:

1 - زيادة إحتمالات حدوث الإجهاض .

2 - زيادة إحتمالات إصابة الحامل بالسكر من النوع الثاني.

3 - زيادة إحتمالات إصابة الحامل بإرتفاع ضغط الدم وبالتالي زيادة فرص الإصابة بتسمم الحمل.

4 - تعرض المرأة لمخاطر الولادة المبكرة

5 - مع الحمل في سن الأربعين تزيد ولادة طفل يعاني من التشوهات الخلقية.

6 - زيادة إحتمالات إصابة الطفل بمتلازمة داون.

7 - موت الجنين تزيد إحتمالات حدوثه في الحمل بعد سن الأربعين.

المصدر - هي