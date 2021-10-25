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الإثنين، 25-10-2021 03:53 م

أسباب استفراغ الدم للمرأة الحامل

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الوكيل الإخباري - القيء في أثناء الحمل عرض يمر به معظم النساء الحوامل، لكن مع ذلك فإن رؤية الدم خلال الاستفراغ ليست أمرًا طبيعيًّا، فالقيء الدموي قد يكون إشارة لتعرض المرأة لمشكلة صحية ما دون أن تدري، لذا فلا بد من استشارة الطبيب للاطمئنان على صحتها.

أسباب استفراغ الدم للحامل

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1- التهاب المعدة الحاد أو القرحة الهضمية: يسبب التهاب المعدة (التهاب بطانة المعدة) أو القرحة الهضمية (تقرحات مؤلمة في بطانة المعدة الداخلية) إحساسًا بالحرقان والالتهاب في البطن، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزول دم خلال القيء.

2- دوالي المريء: هي أوردة متضخمة بشكل غير طبيعي في بطانة الجدار السفلي للمريء، التي قد تنفجر وتسبب نزفًا، ولكنها قد لا تسبب أي ألم، وعادةً ما تكون ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكبد. إذا اشتبه الطبيب في ذلك، فقد يطلب دخولكِ المستشفى على الفور لفحص الحالة وعلاجها.

 

3 - تمزق المريء: يمكن أن يحدث تمزق في بطانة المريء يؤدي إلى حدوث نزيف، مسببًا نزول دم خلال القيء.

4 - مرض الارتجاع المعدي المريئي الشديد: تتسرب أحماض المعدة إلى المريء في هذه الحالة وتهيج بطانته، ما يؤدي إلى النزف، وخروج دم مع القيء.

5 - نزيف الأنف الحاد: قد تتعامل المرأة بطريقة خاطئة مع نزيف الأنف، مرجعة رأسها إلى الخلف خلاله فتبتلع بعض الدماء، الذي قد يعيد خروجه خلال القيء.

المصدر - سوبر ماما 

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