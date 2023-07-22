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السبت، 22-07-2023 01:27 م

متى تسبب أشعة الشمس الإصابة بمرض خطير؟

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الوكيل الإخباري- التعرض المباشر لأشعة الشمس من الممكن أن يتسبب في المعاناة من ألم شديد، ويعرض الجسم والجلد للحروق الشمسية، مما قد يسبب أخطاراً كبيرة للجلد من بينها سرطان الجلد.

في السياق التالي، نستعرض مدى احتمالية تسبب حروق الشمس في الإصابة بالسرطان، حسبما جاء في موقع "Medical news today".

كيف تسبب أشعة الشمس الإصابة بسرطان الجلد؟
قد يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية لفترات طويلة إلى الإصابة بسرطان الجلد، ووفقًا لـ جمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر بالحمض النووي لخلايا الجلد، لذلك يمكن للحمض النووي التالف أن يجعل الخلايا تنمو وتتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

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تبدأ سرطانات الجلد في الطبقات العليا من الجلد، ومن بينها سرطان الخلايا القاعدية الذي يعتبر أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا، و يحدث عادةً على أذرع الشخص أو رأسه أو رقبته - وهي أجزاء من الجسم يتعرض لها كثير من الناس لأشعة الشمس ومع ذلك ، يمكن أن يتكون سرطان الخلايا القاعدية في أي مكان في الجسم.


بينما يتطور سرطان الخلايا الحرشفية أيضًا في مناطق الجلد المكشوف، الوجه والعنق والذراعين والصدر وحافة الأذن والظهر فهي مواقع شائعة.


هل تسبب حروق الشمس السرطان؟
عادة ما تكون حروق الشمس هي أول أعراض أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وحتى حروق الشمس الخفيفة يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد، وقد يكون الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس، ولكن يمكن أن يؤثر ذلك على أي شخص.


وتزيد حروق الشمس من خطر إصابة الشخص بسرطان الجلد، حتى حروق الشمس الشديدة أثناء الطفولة أو المراهقة يضاعف فرص إصابة الشخص بسرطان الجلد في وقت لاحق من الحياة.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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