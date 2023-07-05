تعاني من ألم الفك والأذن معاً.. بما يشير ذلك؟

الوكيل الإخباري- يلاحظ البعض وجود ألم في الأذن والفك معًا، قد يحدث ذلك نتيجة التعرض لصداع شديد، ولكن ربما يكون إنذار لمشكلة صحية أخرى يجب اكتشافها وعلاجها للقضاء على تلك الأعراض المزعجة.

اضافة اعلان



نستعرض في التقرير التالي أسباب الإصابة بألم في الفك والأذن معًا، وفقًا لـ"Health line".



أسباب ألم الفك والأذن



اضطرابات المفصل الفكي الصدغي

قد يكون أحد مصادر آلام الأذن والفك مرتبطًا بالمفصل الصدغي الفكي، لا تشمل هذه المنطقة مفصل الفك فقط بل تشمل أيضًا العضلات المحيطة به.



المفصل الفكي الصدغي مجاور للعظم الصدغي، والذي يتضمن الأذن الداخلية، يقوم المفصل الفكي الصدغي بالكثير من العمل حيث يتحرك في اتجاهات عدة للمساعدة على المضغ والحديث.



قد يحدث ألم في الأذن والفك بسبب اضطراب المفصل الفكي الصدغي، قد يعاني حوالي 10 إلى 15% من البالغين من اضطراب المفصل الفكي الصدغي، تسبب هذه الاضطرابات التهابًا وألمًا في المفصل الفكي الصدغي، يعد ألم الوجه وانزعاج الأذن من أكثر الشكاوى شيوعًا لهذه الحالة.



قد تحدث اضطرابات المفصل الفكي الصدغي مع التقدم في العمر، وقد يحدث نتيجة التعرض لمشكلة صحية أخرى مثل:



-الفيبرومالجيا.

-توقف التنفس أثناء النوم.

-القلق.

-الاكتئاب.

-هشاشة العظام.



يمكن أن يكون سبب ألم الأذن والفك معًا هو هشاشة العظام وهو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل ويحدث بالمفصل الفكي الصدغي، تتطور هذه الحالة من التقدم في العمر، وتسبب تلك الحالة بألم بالفك والأذن مع تنميل وشعور بالانزعاج عند المضغ والحديث.



التهاب المفاصل الروماتويدي أو الصدفي

تحدث هذه الأشكال من التهاب المفاصل، لأن الجهاز المناعي يهاجم المفاصل السليمة، إذ تم تحديد كل من التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفي على أنهما من أمراض المناعة الذاتية.



قد يعاني البعض من آلام المفاصل في جميع أنحاء الجسم المختلفة حتى في مفصل الفك، وعادًة ما تستمر تلك الحالة، ولكن تحدث بعض المحفزات التي تزيد من نوبات الألم.



الصداع النصفي

نوبات الصداع النصفي هي حالات صداع شديدة تحدث في شكل نوبات تتكرر كل فترة وتسبب العديد من الأعراض المزعجة والشديدة، مثل حساسية الضوء وألم شديد بالرأس يمتد إلى الفك والأذن وحتى الرقبة، وتختلف حدة الأعراض بين نوبة وأخرى.



أذن السباح

تحدث هذه الحالة عندما تتشكل البكتيريا في الأذن الخارجية نتيجة التعرض للماء أو الإصابة، قد تحدث تلك الحالة من السباحة أو إذا مزق جسم خارجي بطانة الأذن نتيجة التعرض لحادث، تزداد الأعراض سوءًا إذا لم يتم علاج الحالة ويمكن أن تؤدي إلى ألم شديد في الأذن والفك معًا.



التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية مشكلة شائعة تحدث نتيجة الإصابة بالحساسية والالتهاب في تلك المنطقة نتيجة التعرض للكثير من المحفزات، مثل الأتربة والغبار أو الروائح النفاذة وحتى البرودة، أو التعرض لعدوى، تسبب التهاب الجيوب الأنفية العديد من الأعراض المزعجة مثل الصداع وألم بالأنف وقد يمتد للأذن والفك.



الكونسلتو الطبي