متى يتم إزالة القطن بعد خلع الضرس؟

الوكيل الإخباري- عادةً ما يضع طبيب الأسنان قطعة من القطن أو الشاش المعقم موضع الضرس المخلوع، للسيطرة على النزيف ومكافحة العدوى، ولكن ما لا يعلمه البعض هو ضرورة إزالتها بعد مرور وقت محدد وعدم النوم بها.



نستعرض في التقرير التالي، موعد إزالة القطنة بعد خلع الضرس ومخاطر النوم بها، وفقًا لموقع "Healthline".



مدة ترك القطنة بعد خلع الضرس

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- يجب على المريض ترك القطنة بعد خلع الضرس لمدة تصل إلى 45 دقيقة.



- إذا توقف النزيف، لا حاجة لوضع قطنة جديدة.



- إذا كان النزيف مستمرًا، يجب وضع قطنة جديدة وتركها لمدة 15 دقيقة على الأقل.

- إذا لم يتوقف النزيف بعد فترة تتراوح من ساعة إلى ساعتين، لا بد من زيار

طبيب الأسنان.

أضرار النوم بالقطنة بعد خلع الضرس



ينبغي على المريض الانتظار، حتى يزيل القطنة من موضع الضرس المخلوع، لأن الاستلقاء أو النوم أثناء تواجدها في الفم قد يعرضه لخطر الاختناق.



وإذا كنت ترغب في النوم قبل إزالة القطنة، لا بد من رفع الرأس بوسادة إضافية، مع وضع منشفة عليها، لامتصاص الدم في حالة استمرار النزيف.



نصائح بعد خلع الضرس



هناك إرشادات يجب اتباعها بعد خلع الضرس، وتشمل:



- تناول المسكنات الموصوفة من قبل الطبيب، لتخفيف الألم.



- وضع وسادة تحت الرأس أثناء النوم، لتقليل التورم وتسريع تجلط الدم.



- استعمال الكمادات الباردة في الأيام الأولى بعد خلع الضرس، وتركها على الخد الأقرب من الضرس المخلوع لمدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة.



- الابتعاد عن التدخين، لأنه يعيق شفاء موضع الضرس المخلوع.



- تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة، مثل الشوربة والشاي، حتى يزول تأثير المخدر من الفم.



الكونسلتو الطبي

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